Новоизбранный президент Владимир Зеленский встретился с митрополитом Украинской православной церкви Московского патриархата Онуфрием.

Встреча произошла на территории митрополичьей резиденции в Феофании, сообщает 30 апреля пресс-служба церкви.

Отмечается, что Зеленский поздравил Онуфрия с Пасхой, а представитель УПЦ МП поздравил Зеленского с его избранием на пост президента.

"Митрополит Онуфрий пожелал Владимиру Божьего благословения на новом и ответственном пути служения Украине и ее народу", – отмечают в пресс-службе церкви.



Сообщается также, что участники встречи "обсудили ситуацию, которая сейчас сложилась в религиозной сфере Украины".

Пресс-служба Зеленского о результатах встречи не сообщает.

В то же время отмечается, что 30 апреля Зеленский встретился с патриархом Филаретом..

"Владыка поздравил новоизбранного главу государства с победой на выборах и призвал использовать данную ему власть для содействия добру и преодоления зла", – идет речь в сообщении Зе!команды.

Отмечается, что Зеленский поблагодарил патриарха за встречу и общение, а Филарет вручил новоизбранному президенту памятный подарок.

Ранее 30 апреля Зеленский встретился с предстоятелем автокефальной Православной Церкви Украины митрополитом Епифанием.

По данным пресс-службы Зеленского, стороны обсудили темы борьбы с коррупцией и бедностью.

Епифаний подарил новоизбранному президенту репринтное издание "Острожской Библии" - первого полного печатного текста Ветхого и Нового Заветов на славянском языке, напечатанного в Украине в конце XVI века.

Напомним: