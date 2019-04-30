Зеленский встретился с главой УПЦ МП и получил сувенир от патриарха Филарета

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Вторник, 30 апреля 2019, 21:12

Новоизбранный президент Владимир Зеленский встретился с митрополитом Украинской православной церкви Московского патриархата Онуфрием.

Встреча произошла на территории митрополичьей резиденции в Феофании, сообщает 30 апреля пресс-служба церкви.

Отмечается, что Зеленский поздравил Онуфрия с Пасхой, а представитель УПЦ МП поздравил Зеленского с его избранием на пост президента.

 

"Митрополит Онуфрий пожелал Владимиру Божьего благословения на новом и ответственном пути служения Украине и ее народу", – отмечают в пресс-службе церкви.

Сообщается также, что участники встречи "обсудили ситуацию, которая сейчас сложилась в религиозной сфере Украины".

Пресс-служба Зеленского о результатах встречи не сообщает.

В то же время отмечается, что 30 апреля Зеленский встретился с патриархом Филаретом..

"Владыка поздравил новоизбранного главу государства с победой на выборах и призвал использовать данную ему власть для содействия добру и преодоления зла", – идет речь в сообщении Зе!команды.

Отмечается, что Зеленский поблагодарил патриарха за встречу и общение, а Филарет вручил новоизбранному президенту памятный подарок.

 

Ранее 30 апреля Зеленский встретился с предстоятелем автокефальной Православной Церкви Украины митрополитом Епифанием.

По данным пресс-службы Зеленского, стороны обсудили темы борьбы с коррупцией и бедностью.

Епифаний подарил новоизбранному президенту репринтное издание "Острожской Библии" - первого полного печатного текста Ветхого и Нового Заветов на славянском языке, напечатанного в Украине в конце XVI века.

Напомним: 

  • 21 апреля состоялся второй тур выборов президента Украины.
  • 30 апреля ЦИК объявил официальные результаты выборов президента. Владимир Зеленский был объявлен новоизбранным президентом, его поддержали - 73,22% избирателей.

Валентина Романенко, УП

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Темы: Зеленский церковь
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