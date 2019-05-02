Зеленский зовет бизнесменов расставлять точки над "і"

Победитель президентских выборов Владимир Зеленский пригласил представителей крупного, малого и среднего бизнеса на встречу "в ближайшее время".

Дата и место встречи в сообщении на официальной странице Зеленского в Facebook не указываются.

"При моем президентстве отношения с предпринимателями будут прозрачными. Больше никаких кулуарных переговоров, ночных визитов в АП и скрытых от общества договоренностей. Поэтому официально приглашаю представителей крупного, малого и среднего бизнеса на встречу - уже в ближайшие дни. Расставим все точки над "і" - говорится в сообщении.

Напомним: