Зеленский зовет бизнесменов расставлять точки над "і"
Четверг, 2 мая 2019, 18:14
Победитель президентских выборов Владимир Зеленский пригласил представителей крупного, малого и среднего бизнеса на встречу "в ближайшее время".
Дата и место встречи в сообщении на официальной странице Зеленского в Facebook не указываются.
"При моем президентстве отношения с предпринимателями будут прозрачными. Больше никаких кулуарных переговоров, ночных визитов в АП и скрытых от общества договоренностей. Поэтому официально приглашаю представителей крупного, малого и среднего бизнеса на встречу - уже в ближайшие дни. Расставим все точки над "і" - говорится в сообщении.
Напомним:
- 30 апреля ЦИК объявил официальные результаты выборов президента: Зеленского поддержали 73,22% избирателей.
- "По итогам повторного голосования 21 апреля на очередных выборах президента избранным президентом Украины является кандидат на пост Зеленский Владимир Александрович, 1978 года рождения, художественный руководитель ООО "Квартал 95", проживает в Киеве, беспартийный, субъект выдвижения - политическая партия "Слуга народа", - зачитала глава ЦИК Татьяна Слипачук.
- Согласно украинскому законодательству, инаугурация президента должна состояться в течение 30 дней после обнародования официальных результатов выборов в официальных изданиях власти "Голос Украины" и "Урядовый курьер".
- В команде новоизбранного президента Владимира Зеленского заявили, что до инаугурации не будут называть фамилии людей, которых он будет назначать на ключевые должности.
Украинская правда