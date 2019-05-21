Законопроект о легализации медицинского каннабиса зарегистрировали в Раде

Более 50 депутатов из разных фракций зарегистрировали в Верховной Раде законопроект №10313, предусматривающий легализацию оборота медицинского каннабиса.

Об этом, ссылаясь на сайт ВР, пишет "Интерфакс-Украина".



В настоящее время текст законопроекта на сайте Верховной Рады отсутствует.

Законопроект разработан во исполнения соответствующей петиции за легализацию медицинского каннабиса, которую зарегистрировали на сайте Рады 30 января 2019 года.

Отмечается, что за 42 дня она набрала необходимые для рассмотрения 25 тыс. голосов.



Украинская ассоциация медканнабиса считает, что отсутствие доступа к медицинскому каннабису "нарушает конституционное право около 2 млн граждан на жизнь и доступ к эффективному лечению".



Петиция требует урегулировать доступ пациентов к препаратам с каннабисом при лечении хронической боли, эпилепсии, анорексии, посттравматического синдрома, заболеваний иммунной системы, артрита и ревматизма, астмы, болезни Альцгеймера, болезни Паркинсона, хореи Гетингтона, герпеса, язв, потери веса во время СПИДа, диабетической нейропатии, различных форм склероза и многих других тяжелых болезней.

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Напомним: