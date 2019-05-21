Зеленский назначил совладельца "Квартала 95" своим первым помощником

14627 просмотров
Вторник, 21 мая 2019, 20:04

Президент Владимир Зеленский назначил совладельца студии "Квартал 95" Сергея Шефира своим первым помощником.

Соответствующий указ №305/2019 опубликован на сайте президента.

"Назначить Шефира Сергея Нахмановича первым помощником президента Украины", - говорится в документе.

Кроме того, указом №306/2019 Зеленский назначил Сергея Трофимова первым заместителем главы Администрации президента Украины и указом №307/2019 назначил Юрия Костюка заместителем главы Администрации президента Украины.

Также президент подписал следующие указы:

308 / 2019 - о назначении Руслана Рябошапки заместителем главы Администрации президента Украины

309 / 2019 - о назначении Елены Зеркаль заместителем главы Администрации президента Украины

310 / 2019 - о назначении Кирилла Тимошенко заместителем главы Администрации президента Украины

311 / 2019 - о назначении Андрея Ермака помощником президента Украины

312 / 2019 - о назначении Руслана Стефанчука советником президента Украины - представителем президента Украины в Верховной Раде Украины

313 / 2019 - о назначении Михаила Федорова советником президента Украины

Украинская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Зеленский


powered by lun.ua
Материалы по теме
Юрист Коломойского стал главой Администрации президента Зеленского 21 мая 2019, 19:49
Зеленский назначил нового главнокомандующего Вооруженных сил 21 мая 2019, 19:00
Мифология для презедента Зеленского. Орфей-Одиссей 21 мая 2019, 18:30
Все новости
Главные новости
Юрист Коломойского стал главой Администрации президента Зеленского
Парубий созывает внеочередное заседание Рады
Зеленский назначил нового главнокомандующего Вооруженных сил
Валерий Хорошковский вернулся в Украину – СМИ
Все новости
Фотопроект

Роды, война, бедность: как нужно показывать

здоровье

Как диагностировать рак яичников, когда еще нет симптомов

Опыт

Как это – быть офисным папой

Поиск по сайту
Архив
Весь архів