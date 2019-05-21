Зеленский назначил совладельца "Квартала 95" своим первым помощником

№ 312 / 2019 - о назначении Руслана Стефанчука советником президента Украины - представителем президента Украины в Верховной Раде Украины

Кроме того, указом № 306/2019 Зеленский назначил Сергея Трофимова первым заместителем главы Администрации президента Украины и указом № 307/2019 назначил Юрия Костюка заместителем главы Администрации президента Украины.

Украинская правда

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