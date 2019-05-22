Европейский банк реконструкции и развития отменил выдачу кредитов для украинской компании "Мироновский хлебопродукт" миллиардера Юрия Косюка.

Как сообщает "Европейская правда", об этом написало австрийское издание Kurier.

ЕБРР заблокировал кредиты, предназначенные для покупки компанией Косюка словенского агрохолдинга Perutnina.

По данным издания, причиной такого шага стало использование МХП лазейки в Соглашении об ассоциации, в связи с чем значительно вырос экспорт украинской курятины в ЕС.

Компания Косюка нашла способ обойти жесткие ограничения на экспорт куриного филе в ЕС. Курятина с костью отправлялась на заводы ЕС без уплаты каких-либо пошлин, а дальше кость отрезали и продавали как куриное филе. Таким образом, куриные грудки считаются продуктом ЕС и продаются как таковые не только в ЕС, но и беспошлинно экспортируются на третьи рынки, такие как Южная Африка.

"Это хороший первый шаг, когда ЕБРР, очевидно, решил не использовать государственные деньги для продвижения монопольного положения группы. Кроме того, эта группа подозревается в несоблюдении стандартов работы с животными, экологические и социальные стандартов и работе сомнительными методами. Хорошие новости для производителей мяса птицы в ЕС, а также для граждан", - заявил депутат Европарламента Томас Вайц, отслеживавший деятельность МХП в Европе.

Отметим, что МХП в феврале объявил о закрытии сделки по покупке более 90% акций Perutnina.

Позже в пресс-службе МХП заявили, что встреча Совета директоров ЕБРР о выдаче кредита была перенесена по техническим причинам и это не связано с торговыми отношениями между ЕС и Украиной.

Напомним, в апреле комитет Европарламента по международной торговле раскритиковал Украину за использование лазейки в Соглашении об ассоциации для экспорта курятини.

Также стало известно, что Еврокомиссия достигла договоренности с Украиной об изменении соглашения о зоне свободной торговли, цель которого – ограничить неконтролируемый ввоз курятины в ЕС.

Евросоюз увеличит беспошлинные квотына курятину из Украины и закроет лазейку Косюка.

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