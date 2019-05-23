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В Сенате США утверждена к принятию резолюция к 5-й годовщине Революции Достоинства

Четверг, 23 мая 2019, 06:42

Комитет по иностранным делам Сената США рассмотрел и рекомендовал к принятию полным составом верхней палаты Конгресса резолюцию, посвященную 5-той годовщине Революции Достоинства, которая чтит память Небесной Сотни и осуждает продолжающуюся российскую агрессию в отношении Украины.

Об этом сообщает Посольство Украины в США.

В документе отмечается храбрость, решительность и жертвенность украинцев во время и после Революции Достоинства и приветствуется достигнутый Украиной прогресс в утверждении верховенства права, приближении страны к евроатлантическим нормам и стандартам, усилении боеготовности Вооруженных Сил Украины и их совместимости с критериями НАТО, а также создание автокефальной Православной церкви Украины.

Сенаторы США предлагают подтвердить в резолюции неизменную приверженность Правительства США поддержке усилий украинской власти по внедрению демократических и рыночных реформ, восстановлению территориальной целостности государства, а также предоставлению дополнительных летальных и нелетальных видов помощи в сфере безопасности для укрепления обороноспособности Украины "на земле, в море и в воздухе" .

Они подчеркивают важность продолжения реформ в Украине, направленных на борьбу с коррупцией, построение прочной и свободной экономики, утверждения демократии и верховенства права.

Кроме того, в документе содержится призыв к Кремлю немедленно освободить членов экипажа захваченных в Керченском проливе судов украинских ВМС как попадающих под действие Женевских конвенций 1949 года и выражается поддержка всем украинским политическим заключенным, содержащихся в РФ и подконтрольных ей территориях на основе сфабрикованных обвинений.

Конгрессу предлагается осудить продолжающиеся дестабилизирующие действия РФ в отношении Украины, в резолюции подчеркивается необходимость сохранения жесткого санкционного режима против России, а также подтверждается Декларация Госдепартамента США о непризнании незаконных попыток РФ аннексировать украинский Крым.

Также в документе подчеркивается, что газопровод "Северный поток - 2" представляет значительную угрозу безопасности Европы, направленный на подрыв экономической стабильности Украины и усиления ее уязвимости перед дальнейшими российскими военными интервенциями.

Резолюция внесена на рассмотрение верхней палаты Конгресса США сопредседателями Сенатского украинского кокуса, сенатором-республиканцем Робертом Портманом и демократом Ричардом Дурбином. Ее соавторами являются более двух десятков сенаторов от Республиканской и Демократической партий.

Темы: СШАЕвромайданРосcия
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