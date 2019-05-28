Российский суд отклонил апелляции на продление ареста 24 украинских моряков

1001 просмотр
Вторник, 28 мая 2019, 00:36

Московский горсуд оставил под стражей до конца июля еще 8 украинских моряков. Таким образом, российский суд отклонил апелляции на продление ареста всем 24 морякам.

Об этом в Facebook сообщил адвокат Николай Полозов.

Ранее суд отклонил апелляции от адвокатов 16 моряков, такие же решение 27 мая приняли и относительно последних 8 пленных.

Речь идет об Андрее Артеменко, Андрее Эйдере, Василие Сороке, Олеге Мельничуке, Богдане Небылице, Юрие Будзиле, Владимире Лисовом и Юрие Безъязычном.

Напомним:

  • Министерство иностранных дел Украины направило в МИД РФ ноту с вопросом, когда и где будут возвращены украинские моряки и корабли, захваченные в результате нападения в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года.
  • 25 мая Трибунал ООН в Гамбурге, созданный в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву, обязал Россию немедленно освободить украинских моряков и позволить им возвращение в Украину.
  • Также суд требует от России освободить три задержанные украинские корабли: "Никополь", "Бердянск" и "Яни Капу".
  • МИД РФ уже выступил с заявлением, утверждая, что трибунал ООН не имел права решать судьбу пленных моряков.

Подробнее о вынесенном решении читайте в статье: "5 ответов о проигрыше России в трибунале ООН".

Украинская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: моряки Росcия суд


powered by lun.ua
Материалы по теме
МИД требует от России назвать дату и место освобождения моряков 27 мая 2019, 21:36
Песков заявил, что позиция РФ в отношении украинских моряков не изменилась 27 мая 2019, 10:41
Моряки с задержанного в Египте танкера возвращаются в Украину 26 мая 2019, 11:32
Все новости
Главные новости
Луценко рассказал, когда уйдет в отставку
Зеленский впервые посетил передовые позиции ВСУ на Луганщине
Верховный суд отклонил иск к Зеленскому касательно его указа о роспуске Рады
ЦИК жалуется: на печать бюллетеней есть всего 17 дней вместо 70
Все новости
Лайфхаки

Как полюбить понедельники: 5 действенных советов

Культура

Свадебные приметы и суеверия

еда

Как португальские паштейши вкусно приживаются в Украине

Поиск по сайту
Архив
Весь архів