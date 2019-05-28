Российский суд отклонил апелляции на продление ареста 24 украинских моряков
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Вторник, 28 мая 2019, 00:36
Московский горсуд оставил под стражей до конца июля еще 8 украинских моряков. Таким образом, российский суд отклонил апелляции на продление ареста всем 24 морякам.
Об этом в Facebook сообщил адвокат Николай Полозов.
Ранее суд отклонил апелляции от адвокатов 16 моряков, такие же решение 27 мая приняли и относительно последних 8 пленных.
Речь идет об Андрее Артеменко, Андрее Эйдере, Василие Сороке, Олеге Мельничуке, Богдане Небылице, Юрие Будзиле, Владимире Лисовом и Юрие Безъязычном.
Напомним:
- Министерство иностранных дел Украины направило в МИД РФ ноту с вопросом, когда и где будут возвращены украинские моряки и корабли, захваченные в результате нападения в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года.
- 25 мая Трибунал ООН в Гамбурге, созданный в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву, обязал Россию немедленно освободить украинских моряков и позволить им возвращение в Украину.
- Также суд требует от России освободить три задержанные украинские корабли: "Никополь", "Бердянск" и "Яни Капу".
- МИД РФ уже выступил с заявлением, утверждая, что трибунал ООН не имел права решать судьбу пленных моряков.
Подробнее о вынесенном решении читайте в статье: "5 ответов о проигрыше России в трибунале ООН".
Украинская правда
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