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В Японии мужчина напал с ножом на школьников: по меньшей мере 19 раненых

Вторник, 28 мая 2019, 06:08

В японском Кавасаки (около Токио) неизвестный мужчина напал с ножом на группу школьников, ожидавших автобус на остановке. По меньшей мере 19 человек получили ранения, из них 13 - дети.

Об этом сообщает AP со ссылкой на местные власти и СМИ.

Отмечается, что мужчина 40-50 лет размахивал ножами и кричал "Я убью вас".

Национальный телеканал NHK со ссылкой на полицию сообщил, что нападавший умер, ранив себя в шею.

Полиция пока не приводит точных данных о пострадавших и обстоятельства нападения.

Чиновник пожарной службы Кавасаки сообщил The Associated Press, что один человек погиб. Он говорил на условиях анонимности, поскольку не имел права говорить со СМИ.

Некоторые японские издания пишут о не менее 3 погибших, другие - о двух, в том числе о нападавшем.

Информационное агентство Kyodo сообщило, что все 13 детей, которые получили ранения, - ученицы частной школы Кавасаки.

Официальной информации о погибших и раненых пока нет.

Темы: Япония
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