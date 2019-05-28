Военные ВСУ провели боевые учения в Азовском море

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Вторник, 28 мая 2019, 10:56

В Азовском море экипажи малых бронированных катеров "Кременчуг" и "Лубны" из состава Операции объединенных сил провели очередные учебные маневры с практическим выполнением стрельб из кормового и носового артиллерийских модулей.

Об этом сообщает пресс-служба ООС в Facebook.

Отмечается, что учения в море проводились при поддержке морской авиации, для этого был привлечен вертолет Ми-14 морской авиационной бригады ВМС ВС Украины.

Сообщается, что во время учений военные моряки отработали тактическое маневрирование, выход в атаку на обнаруженную морскую цель с использованием современных цифровых средств радиоэлектронной борьбы, а также тренировки по противовоздушной обороне и связи.

По данным командования ООС, подобные учения позволяют повысить слаженность экипажей малых бронированных катеров, а военным быть готовыми к любому развитию событий на море.

Украинская правда

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Темы: ООС Вооруженные силы Азовское море


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