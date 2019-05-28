Военные ВСУ провели боевые учения в Азовском море

Экипажи малых бронированных катеров "Кременчуг" и "Лубны" из состава Операции объединенных сил провели военные учения в Азовском море.

Об этом сообщает пресс-служба ООС в Facebook.

Отмечается, что учения в море проводились при поддержке морской авиации, для этого был привлечен вертолет Ми-14 морской авиационной бригады ВМС ВС Украины.

Сообщается, что во время учений военные моряки отработали тактическое маневрирование, выход в атаку на обнаруженную морскую цель с использованием современных цифровых средств радиоэлектронной борьбы, а также тренировки по противовоздушной обороне и связи.

Кроме того очередные учебные маневры были проведены с практическим выполнением стрельб из кормового и носового артиллерийских модулей.

По данным командования ООС, подобные учения позволяют повысить слаженность экипажей малых бронированных катеров, а военным быть готовыми к любому развитию событий на море.