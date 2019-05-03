Война на востоке: 15 обстрелов, оккупанты снова стреляют, прикрываясь гражданскими

За прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 15 раз нарушили режим прекращения огня, из них четыре раза - с применением запрещенных минскими соглашениями 120- и 82-мм минометов.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

В штабе отметили, что вооруженные формирования Российской Федерации вновь возвращаются к тактике применения кочующих батарей.

Проводя 2 мая тренировки дежурных минометных расчетов, враг обстрелял украинские позиции в районе населенного пункта Новолуганское из 82-мм минометов и вблизи города Авдеевка из 120-мм минометов, прикрываясь мирными жителями населенных пунктов Доломитное, Яколевка и Минеральное.

Потерь среди местного населения удалось избежать лишь благодаря позиции Объединенных сил касательно запрета открывать огонь, если это может нанести вред мирным гражданам.

В общем 2 мая в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник 12 раз обстрелял позиции Объединенных сил:

дважды из 120- и 82-мм минометов - вблизи города Авдеевка;

из 82-мм минометов, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - у населенного пункта Новотроицкое;

из вооружения боевых машин пехоты и крупнокалиберных пулеметов - вблизи населенного пункта Гнутово;

трижды из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов - у города Марьинка;

из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - возле села Лебединский;

дважды с автоматических станковых гранатометов - в районе населенных пунктов Широкино и Пищевик;

дважды из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов - вблизи населенного пункта Павлополь.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции украинских защитников были обстреляны три раза:

из 82-мм минометов и вооружения боевых машин пехоты - около населенного пункта Новолуганское;

дважды из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - вблизи населенных пунктов Новозвановка и Луганское.

Вследствие обстрелов трое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Как отмечается, на каждый обстрел противник получил адекватный ответ. По данным разведки 2 мая ранения получили девять оккупантов.

По состоянию на 7:00 3 мая враг четыре раза обстрелял позиции Объединенных сил в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток": трижды из 120- и 82-мм минометов, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - около населенных пунктов Новотроицкое и Березовое, и также из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - у села Пищевик.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ, потери врага уточняются.