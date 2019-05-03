Результаты выборов президента Украины опубликованы

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Пятница, 3 мая 2019, 08:20

В официальном печатном парламентском издании "Голос Украины" в пятницу утром опубликованы официальные результаты выборов президента Украины.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

По итогам второго тура выборов главы Украинского государства избранным президентом Украины стал Владимир Зеленский, результаты которого ранее объявила Центральная избирательная комиссия.

Согласно украинскому законодательству, инаугурация президента должна состояться в течение 30 дней после обнародования официальных результатов выборов в официальных изданиях власти "Голос Украины" и "Урядовый курьер".

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Темы: выборы президента 2019
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