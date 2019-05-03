Результаты выборов президента Украины опубликованы
Пятница, 3 мая 2019, 08:20
В официальном печатном парламентском издании "Голос Украины" в пятницу утром опубликованы официальные результаты выборов президента Украины.
Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".
По итогам второго тура выборов главы Украинского государства избранным президентом Украины стал Владимир Зеленский, результаты которого ранее объявила Центральная избирательная комиссия.
Согласно украинскому законодательству, инаугурация президента должна состояться в течение 30 дней после обнародования официальных результатов выборов в официальных изданиях власти "Голос Украины" и "Урядовый курьер".
Напомним:
- Второй тур выборов президента Украины состоялся 21 апреля.
- Явка избирателей во время голосования, включая зарубежный избирательный округ, составила 61,37%. Своим правом голоса воспользовались 18 млн 491 тыс. 840 граждан Украины, тогда как в списки избирателей на это время были внесены 29 млн 645 тыс. 358 избирателей.
- 30 апреля Центризбирком объявил, что во втором туре выборов президента шоумен Владимир Зеленский набрал 73,22% голосов избирателей и избран на пост президента Украины.
- Действующий президент Петр Порошенко набрал 24,45% голосов. Недействительными признаны 2,31% избирательных бюллетеней.