Результаты выборов президента Украины опубликованы

В официальном печатном парламентском издании "Голос Украины" в пятницу утром опубликованы официальные результаты выборов президента Украины.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

По итогам второго тура выборов главы Украинского государства избранным президентом Украины стал Владимир Зеленский, результаты которого ранее объявила Центральная избирательная комиссия.

Согласно украинскому законодательству, инаугурация президента должна состояться в течение 30 дней после обнародования официальных результатов выборов в официальных изданиях власти "Голос Украины" и "Урядовый курьер".