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Коломойский - Зеленскому: С крупным бизнесом не общаются как с колхозом

Пятница, 3 мая 2019, 09:11
Коломойский - Зеленскому: С крупным бизнесом не общаются как с колхозом

Близкий к новоизбранному президенту Владимиру Зеленскому украинский олигарх Игорь Коломойский раскритиковал его идею провести встречу с представителями большого, среднего и малого бизнеса.

Об этом он сказал в интервью "Bihus.info", обнародованном 2 мая.

"Собирать всех вместе - это утопия. То есть, если ты хочешь с кем-то общаться, общайся один на один. С крупным бизнесом не общаются как с колхозом. Это не колхозное собрание. У каждого деньги любят тишину, и никто не будет рассказывать свои секреты и выворачивать душу настежь", - сказал олигарх.

Напомним:

  • Накануне победитель президентских выборов Владимир Зеленский пригласил представителей крупного, малого и среднего бизнеса на встречу "в ближайшее время".
  • "При моем президентстве отношения с предпринимателями будут прозрачными. Больше никаких кулуарных переговоров, ночных визитов в АП и скрытых от общества договоренностей", - говорилось в сообщении.
  • Дата и место встречи в сообщении указаны не были.

Темы: ЗеленскийКоломойскийбизнес
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