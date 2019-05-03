Коломойский - Зеленскому: С крупным бизнесом не общаются как с колхозом
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Пятница, 3 мая 2019, 09:11
Близкий к новоизбранному президенту Владимиру Зеленскому украинский олигарх Игорь Коломойский раскритиковал его идею провести встречу с представителями большого, среднего и малого бизнеса.
Об этом он сказал в интервью "Bihus.info", обнародованном 2 мая.
"Собирать всех вместе - это утопия. То есть, если ты хочешь с кем-то общаться, общайся один на один. С крупным бизнесом не общаются как с колхозом. Это не колхозное собрание. У каждого деньги любят тишину, и никто не будет рассказывать свои секреты и выворачивать душу настежь", - сказал олигарх.
Напомним:
- Накануне победитель президентских выборов Владимир Зеленский пригласил представителей крупного, малого и среднего бизнеса на встречу "в ближайшее время".
- "При моем президентстве отношения с предпринимателями будут прозрачными. Больше никаких кулуарных переговоров, ночных визитов в АП и скрытых от общества договоренностей", - говорилось в сообщении.
- Дата и место встречи в сообщении указаны не были.
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