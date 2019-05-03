Коломойский - Зеленскому: С крупным бизнесом не общаются как с колхозом

Близкий к новоизбранному президенту Владимиру Зеленскому украинский олигарх Игорь Коломойский раскритиковал его идею провести встречу с представителями большого, среднего и малого бизнеса.

Об этом он сказал в интервью "Bihus.info", обнародованном 2 мая.

"Собирать всех вместе - это утопия. То есть, если ты хочешь с кем-то общаться, общайся один на один. С крупным бизнесом не общаются как с колхозом. Это не колхозное собрание. У каждого деньги любят тишину, и никто не будет рассказывать свои секреты и выворачивать душу настежь", - сказал олигарх.

Напомним: