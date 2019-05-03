Мораес имел право выступать за сборную Украины – УЕФА

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Пятница, 3 мая 2019, 10:14

Дисциплинарный комитет УЕФА вынес решение в пользу Украины относительно протеста футбольных федераций Португалии и Люксембурга на результаты матча квалификации Евро-2020.

Об этом в Facebook сообщил 3 мая президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко.

"Контрольно-дисциплинарный орган УЕФА подтвердил правомерность выступлений Жуниора Мораеса за сборную Украины в матчах с Португалией и Люксембургом! Это победа Мораеса и всего украинского футбола", - написал Павелко.

Напомним, что в стартовых матчах отбора к Евро-2020 за сборную Украины принимал участие форвард "Шахтера" Жуниор Мораес, который получил украинское гражданство в начале марта. В поединках с Португалией (1: 1) и Люксембургом Мораес дебютировал в составе сине-желтых.

После этих матчей национальные федерации Люксембурга и Португалии подали протест: по их мнению, Мораес нарушил устав ФИФА, сыграв за сборную Украины сразу после получения гражданства.

2 мая в швейцарском Ньоне состоялась заседание по протесту Португалии и Люксембурга, где были заслушаны все стороны этого дела. Решение было обнародовано в пятницу 3 мая.

Украинская правда

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