Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Мораес имел право выступать за сборную Украины – УЕФА

Пятница, 3 мая 2019, 10:14

Дисциплинарный комитет УЕФА вынес решение в пользу Украины относительно протеста футбольных федераций Португалии и Люксембурга на результаты матча квалификации Евро-2020.

Об этом в Facebook сообщил 3 мая президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко.

"Контрольно-дисциплинарный орган УЕФА подтвердил правомерность выступлений Жуниора Мораеса за сборную Украины в матчах с Португалией и Люксембургом! Это победа Мораеса и всего украинского футбола", - написал Павелко.

Напомним, что в стартовых матчах отбора к Евро-2020 за сборную Украины принимал участие форвард "Шахтера" Жуниор Мораес, который получил украинское гражданство в начале марта. В поединках с Португалией (1: 1) и Люксембургом Мораес дебютировал в составе сине-желтых.

После этих матчей национальные федерации Люксембурга и Португалии подали протест: по их мнению, Мораес нарушил устав ФИФА, сыграв за сборную Украины сразу после получения гражданства.

2 мая в швейцарском Ньоне состоялась заседание по протесту Португалии и Люксембурга, где были заслушаны все стороны этого дела. Решение было обнародовано в пятницу 3 мая.

Украинская правда
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Минобороны обновляет процедуру бронирования от мобилизации работников - ЕВА

Авария в укрытии Киева: школа фигурирует в производстве, прокуроры и следователи проводят осмотр

Все новости...
Последние новости
02:26
Британский министр призвал мэра Лондона передать Киеву автомобили, которые сдали на металлолом
01:37
"Укрзализныця" запустит дополнительный поезд "Львов-Рахов" перед праздниками
00:41
ОбновленоРоссияне запускали "Шахеды" по нескольким направлениям
00:40
Минобороны прокомментировало хищения на закупке снарядов: средства будут возвращены
00:21
Верховный суд США отказался ускорить суд над Трампом за штурм Капитолия
23:50
Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой
23:40
Байден подписал рекордный оборонный бюджет США с $300 млн для Украины
23:32
В Донецкой области оккупанты ранили двух волонтеров и фотографа Владу Либерову
22:36
Украинским военнопленным передали гуманитарные посылки и письма из дома
22:00
Генштаб Эстонии: Россия может захватить Авдеевку, но это будет лишь тактическим успехом
Все новости...
Реклама: