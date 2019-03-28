В ФФУ уверяют, что сборной не грозит дисквалификация из-за Мораеса

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Четверг, 28 марта 2019, 11:44

УЕФА рассмотрит правомерность участия украинского игрока Жуниора Мораеса в отборочных матчах Евро-2020, Федерация футбола Украины призывает болельщиков сохранять спокойствие.

Производства прокомментировал 28 марта генеральный секретарь Федерации футбола Украины Юрий Записоцкий.

"Федерации футбола Португалии и Люксембурга подали в УЕФА протесты о возможном неправомерном участии в квалификационных матчах Евро-2020 игрока сборной Украины Жуниора Мораеса", – отметил он.

По их мнению, Мораес нарушил устав ФИФА, сыграв за сборную Украины сразу после получения гражданства.

По словам Записоцкого, согласно процедуре комитет по дисциплинарным и этическим вопросам УЕФА открыл два дисциплинарных производства и предоставил ФФУ время для объяснений своей правовой позиции в этом вопросе.

Решение по результатам рассмотрения протестов будут принято на следующем заседании комитета, время проведения которого будет определено позже.

Записоцкий отметил, что при рассмотрении вопроса о приглашении Мораеса в сборную Украины ФФУ проанализировала ситуацию с получением футболистом гражданства Украины.

Также были проведены консультации со специалистами из УЕФА и ФИФА, которые подтвердили правомерность приглашения Мораеса в состав сборной Украины.

"Поэтому мы просим болельщиков сохранять спокойствие до вынесения окончательного решения УЕФА. Я уверен, что комитет УЕФА, ознакомившись с аргументацией ФФУ в этом вопросе, оставит без изменений результаты первых двух матчей сборной Украины в отборе на Евро-2020", - убежден генеральный секретарь ФФУ.

Напомним:

  • Ранее в СМИ появилась информация, что Украина может получить технические поражения в играх отбора на Евро-2020 с Португалией и Люксембургом, поскольку эти страны подали протесты на участие Мораеса в матчах сборной Украины.
  • Сам Мораес заверил, что в ФФУ все проверили, прежде чем он вышел играть за "сине-желтых".

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Темы: футбол


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