В ФФУ уверяют, что сборной не грозит дисквалификация из-за Мораеса
УЕФА рассмотрит правомерность участия украинского игрока Жуниора Мораеса в отборочных матчах Евро-2020, Федерация футбола Украины призывает болельщиков сохранять спокойствие.
Производства прокомментировал 28 марта генеральный секретарь Федерации футбола Украины Юрий Записоцкий.
"Федерации футбола Португалии и Люксембурга подали в УЕФА протесты о возможном неправомерном участии в квалификационных матчах Евро-2020 игрока сборной Украины Жуниора Мораеса", – отметил он.
По их мнению, Мораес нарушил устав ФИФА, сыграв за сборную Украины сразу после получения гражданства.
По словам Записоцкого, согласно процедуре комитет по дисциплинарным и этическим вопросам УЕФА открыл два дисциплинарных производства и предоставил ФФУ время для объяснений своей правовой позиции в этом вопросе.
Решение по результатам рассмотрения протестов будут принято на следующем заседании комитета, время проведения которого будет определено позже.
Записоцкий отметил, что при рассмотрении вопроса о приглашении Мораеса в сборную Украины ФФУ проанализировала ситуацию с получением футболистом гражданства Украины.
Также были проведены консультации со специалистами из УЕФА и ФИФА, которые подтвердили правомерность приглашения Мораеса в состав сборной Украины.
"Поэтому мы просим болельщиков сохранять спокойствие до вынесения окончательного решения УЕФА. Я уверен, что комитет УЕФА, ознакомившись с аргументацией ФФУ в этом вопросе, оставит без изменений результаты первых двух матчей сборной Украины в отборе на Евро-2020", - убежден генеральный секретарь ФФУ.
Напомним:
- Ранее в СМИ появилась информация, что Украина может получить технические поражения в играх отбора на Евро-2020 с Португалией и Люксембургом, поскольку эти страны подали протесты на участие Мораеса в матчах сборной Украины.
- Сам Мораес заверил, что в ФФУ все проверили, прежде чем он вышел играть за "сине-желтых".
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