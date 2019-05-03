ГПУ вызывает двух сотрудников НАБУ для вручения подозрения

Генеральная прокуратура вызывает двух сотрудников Национального антикоррупционного бюро для вручения сообщений о подозрении.

Об этом сообщает 3 мая пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

"Генеральной прокуратурой осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве в отношении сотрудников НАБУ А.Сербина и Д.Замотаева. Указанные лица подозреваются в незаконном завладении транспортным средством, совмещенном с угрозами применения физического насилия и в превышении власти работниками правоохранительных органов", - отмечает она.

Действия подозреваемых квалифицированы по ч.3 ст. 289, ч.2 ст.365 УК Украины.

По словам Сарган, ГПУ с 21.03.2019 по 26.04.2019 вызвала повестками Сербина и Замотаева для вручения подозрения, объявления о завершении досудебного расследования и предоставления доступа к материалам уголовного производства, однако подозреваемые вызовы ГПУ проигнорировали.

Таким образом ГПУ повторно зовет Сербина и Замотаева 3 мая по адресу: ул. Резницкая, 13/15.

"Одновременно, следователями центрального аппарата ГБР по согласованию прокурора направлено ходатайство в суд о приводе подозреваемых Сербина и Замотаева в ГПУ для вручения подозрения, объявления о завершении досудебного расследования и предоставления доступа к материалам уголовного производства", - отмечает Сарган.

Она уточняет, что оба подозреваемых являются фигурантами инцидента с "прокладкой прослушки" у здания Специализированной антикоррупционной прокуратуры в сентябре 2018 года.

Напомним: