ГПУ вызывает двух сотрудников НАБУ для вручения подозрения

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Пятница, 3 мая 2019, 11:28

Генеральная прокуратура вызывает двух сотрудников Национального антикоррупционного бюро для вручения сообщений о подозрении.

Об этом сообщает 3 мая пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

"Генеральной прокуратурой осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве в отношении сотрудников НАБУ А.Сербина и Д.Замотаева. Указанные лица подозреваются в незаконном завладении транспортным средством, совмещенном с угрозами применения физического насилия и в превышении власти работниками правоохранительных органов", - отмечает она.

Действия подозреваемых квалифицированы по ч.3 ст. 289, ч.2 ст.365 УК Украины.

По словам Сарган, ГПУ с 21.03.2019 по 26.04.2019 вызвала повестками Сербина и Замотаева для вручения подозрения, объявления о завершении досудебного расследования и предоставления доступа к материалам уголовного производства, однако подозреваемые вызовы ГПУ проигнорировали.

Таким образом ГПУ повторно зовет Сербина и Замотаева 3 мая по адресу: ул. Резницкая, 13/15.

"Одновременно, следователями центрального аппарата ГБР по согласованию прокурора направлено ходатайство в суд о приводе подозреваемых Сербина и Замотаева в ГПУ для вручения подозрения, объявления о завершении досудебного расследования и предоставления доступа к материалам уголовного производства", - отмечает Сарган.

Она уточняет, что оба подозреваемых являются фигурантами инцидента с "прокладкой прослушки" у здания Специализированной антикоррупционной прокуратуры в сентябре 2018 года.

Напомним:

  • Управление госохраны 19 сентября 2018 года обнаружило кабель для прослушивания, который из здания "Охматдета" прокладывали к Специализированной антикоррупционной прокуратуре.
  • На месте происшествия был обнаружен также микроавтобус "Форд" с людьми внутри, которые не представились, закрылись в авто. По информации САП, номера авто зарегистрированы на НАБУ.
  • Во дворе возникла конфликтная ситуация: по словам главы САП Назара Холодницкого, представители НАБУ пытались забрать микроавтобус, принадлежащий САП.

Украинская правда

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Темы: НАБУ Генпрокуратура Антикоррупционная прокуратура
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