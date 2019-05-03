Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

ГПУ вызывает двух сотрудников НАБУ для вручения подозрения

Пятница, 3 мая 2019, 11:28

Генеральная прокуратура вызывает двух сотрудников Национального антикоррупционного бюро для вручения сообщений о подозрении.

Об этом сообщает 3 мая пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

"Генеральной прокуратурой осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве в отношении сотрудников НАБУ А.Сербина и Д.Замотаева. Указанные лица подозреваются в незаконном завладении транспортным средством, совмещенном с угрозами применения физического насилия и в превышении власти работниками правоохранительных органов", - отмечает она.

Действия подозреваемых квалифицированы по ч.3 ст. 289, ч.2 ст.365 УК Украины.

По словам Сарган, ГПУ с 21.03.2019 по 26.04.2019 вызвала повестками Сербина и Замотаева для вручения подозрения, объявления о завершении досудебного расследования и предоставления доступа к материалам уголовного производства, однако подозреваемые вызовы ГПУ проигнорировали.

Таким образом ГПУ повторно зовет Сербина и Замотаева 3 мая по адресу: ул. Резницкая, 13/15.

"Одновременно, следователями центрального аппарата ГБР по согласованию прокурора направлено ходатайство в суд о приводе подозреваемых Сербина и Замотаева в ГПУ для вручения подозрения, объявления о завершении досудебного расследования и предоставления доступа к материалам уголовного производства", - отмечает Сарган.

Она уточняет, что оба подозреваемых являются фигурантами инцидента с "прокладкой прослушки" у здания Специализированной антикоррупционной прокуратуры в сентябре 2018 года.

Напомним:

  • Управление госохраны 19 сентября 2018 года обнаружило кабель для прослушивания, который из здания "Охматдета" прокладывали к Специализированной антикоррупционной прокуратуре.
  • На месте происшествия был обнаружен также микроавтобус "Форд" с людьми внутри, которые не представились, закрылись в авто. По информации САП, номера авто зарегистрированы на НАБУ.
  • Во дворе возникла конфликтная ситуация: по словам главы САП Назара Холодницкого, представители НАБУ пытались забрать микроавтобус, принадлежащий САП.

Украинская правда
Темы: НАБУГенпрокуратураАнтикоррупционная прокуратура
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Минобороны обновляет процедуру бронирования от мобилизации работников - ЕВА

Авария в укрытии Киева: школа фигурирует в производстве, прокуроры и следователи проводят осмотр

Все новости...
НАБУ
"Дело Золотого мандарина": Логвинскому сообщили о подозрении, но заочно
Дело Чауса: может ли апелляция ВАКС слить одно из самых громких дел НАБУ
НАБУ обыскивает "слугу" Марченко из-за возможных махинаций ее помощницы. Во фракции прокомментировали
Последние новости
02:26
Британский министр призвал мэра Лондона передать Киеву автомобили, которые сдали на металлолом
01:37
"Укрзализныця" запустит дополнительный поезд "Львов-Рахов" перед праздниками
00:41
ОбновленоРоссияне запускали "Шахеды" по нескольким направлениям
00:40
Минобороны прокомментировало хищения на закупке снарядов: средства будут возвращены
00:21
Верховный суд США отказался ускорить суд над Трампом за штурм Капитолия
23:50
Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой
23:40
Байден подписал рекордный оборонный бюджет США с $300 млн для Украины
23:32
В Донецкой области оккупанты ранили двух волонтеров и фотографа Владу Либерову
22:36
Украинским военнопленным передали гуманитарные посылки и письма из дома
22:00
Генштаб Эстонии: Россия может захватить Авдеевку, но это будет лишь тактическим успехом
Все новости...
Реклама: