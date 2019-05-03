Блоггеры, актеры, студенты: 3000 человек подали заявки на конкурс спикера Зеленского

На электронный адрес HR-департамента команды новоизбранного президента Владимира Зеленского поступило свыше 3000 резюме на конкурс на должность спикера.

Об этом говорится в ответе пресс-службы Зеленского на запрос "Украинских новостей".

"Нна электронный адрес HR-департамента команды Владимира Зеленского пришло более 3000 резюме - от обычных людей, которые хотят принять участие в конкурсе и чувствуют уверенность в своих коммуникационных способностях", - говорится в ответе.

По данным пресс-службы, среди кандидатов - профессиональные журналисты, пиар-менеджеры, телеведущие, блогеры, студенты профильных факультетов и актеры.

В том числе, среди претендентов широко известные в украинском обществе личности.

При этом команда Зеленского не называет фамилий известных кандидатов.

Спикер президента, по данным пресс-службы, должен владеть как минимум тремя языками, а именно на украинским, русским и английским, иметь опыт работы в журналистике или публичной деятельности, быть работоспособным и готовым работать круглосуточно.

Кроме того, спикер должен обладать коммуникационными способностями, иметь быструю реакцию, быть адаптированным к динамической работе, быть креативным, а также иметь чувство юмора.

В пресс-службе отмечают, что конкурс на эту должность будет проходить в несколько этапов.

ТОП-100 кандидатов получат несколько творческих задач, например, написать доклад или записать видео на определенную тему.

Оценивать работы кандидатов будут эксперты по работе с персоналом и члены команды Зеленского,

После этого, по результатам творческого этапа, будет сформирован ТОП-10 лучших из лучших, с которыми будет проводить собеседование руководитель HR-департамента и лично Зеленский.

Все финалисты конкурса обязательно будут проходить проверку службами безопасности и антикоррупционными органами.

При этом организаторы конкурса не ответили на вопрос, какая заработная плата будет у спикера президента.