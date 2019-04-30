Зеленский объявил конкурс на должность спикера президента

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Вторник, 30 апреля 2019, 18:31

Новоизбранный президент Владимир Зеленский заявил, что начинает конкурс на должность спикера президента Украины.

Об этом он сообщил в своем видеообращении.

"Мы начинаем первый конкурс "представитель президента Украины". Условия очень просты: если ты знаешь минимум три языка, украинский, английский обязательно, и если у тебя есть определенный опыт работы в сфере журналистики или в публичной сфере, если ты готов работать 24/1, пожалуйста отправь свое резюме на электронную почту, и мы начнем делать это вместе, спасибо", – сказал Зеленский.

Он добавил, что 30 апреля 230 лет назад в США состоялась инаугурация первого президента США Джорджа Вашингтона.

После этого он перешел в своем видеообращении на русский язык, сказал, что не сравнивает себя с Вашингтоном, добавляя, что "пока еще рано".

Напомним: 

  • 21 апреля состоялся второй тур выборов президента Украины.
  • 30 апреля ЦИК объявила официальные результаты выборов президента. Владимир Зеленский был объявлен новоизбранным президентом, его поддержали - 73,22% избирателей.

Мария Думанская, УП

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Темы: Зеленский
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