Зеленский объявил конкурс на должность спикера президента

Новоизбранный президент Владимир Зеленский заявил, что начинает конкурс на должность спикера президента Украины.

Об этом он сообщил в своем видеообращении.

"Мы начинаем первый конкурс "представитель президента Украины". Условия очень просты: если ты знаешь минимум три языка, украинский, английский обязательно, и если у тебя есть определенный опыт работы в сфере журналистики или в публичной сфере, если ты готов работать 24/1, пожалуйста отправь свое резюме на электронную почту, и мы начнем делать это вместе, спасибо", – сказал Зеленский.

Он добавил, что 30 апреля 230 лет назад в США состоялась инаугурация первого президента США Джорджа Вашингтона.

После этого он перешел в своем видеообращении на русский язык, сказал, что не сравнивает себя с Вашингтоном, добавляя, что "пока еще рано".

Напомним: