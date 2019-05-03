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Глава МВФ пообещала поддерживать Украину

Пятница, 3 мая 2019, 22:21
Глава МВФ пообещала поддерживать Украину

Руководительница Международного валютного фонда Кристин Лагард пообещала, что МВФ и в дальнейшем будет поддерживать Украину.

Об этом сообщается в ее официальном заявлении после телефонного разговора с Петром Порошенко.

"Я поблагодарила президента Петра Порошенко за тесное сотрудничество во время его президентства, во время которого Украина успешно вернулась к макростабильности и росту после глубокого экономического кризиса 2014-15 годов", - отмечает Лагард.

По ее словам, они с Порошенко согласились "обеспечить достигнутый прогресс в продвижении ключевых реформ, особенно обеспечить независимость центрального банка и поддержать стабильность банковской системы".

Лагард и Порошенко согласились, что еще необходимо многое сделать, чтобы обеспечить Украине "современную рыночную экономику, которая регулируется верховенством права, и способна привлечь значительные инвестиции" и поднять уровень доходов украинцев до уровня соседних стран.

"Фонд готов продолжать поддерживать Украину в этих усилиях", - подытожила глава МВФ.

Напомним:

  • 3 мая Петр Порошенко в телефонном разговоре с директором Международного валютного фонда Кристин Лагард обсудили ситуацию вокруг "Приватбанка".

Мария Думанская, УП
Темы: МВФПорошенко
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