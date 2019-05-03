Глава МВФ пообещала поддерживать Украину

Руководительница Международного валютного фонда Кристин Лагард пообещала, что МВФ и в дальнейшем будет поддерживать Украину.

Об этом сообщается в ее официальном заявлении после телефонного разговора с Петром Порошенко.



"Я поблагодарила президента Петра Порошенко за тесное сотрудничество во время его президентства, во время которого Украина успешно вернулась к макростабильности и росту после глубокого экономического кризиса 2014-15 годов", - отмечает Лагард.



По ее словам, они с Порошенко согласились "обеспечить достигнутый прогресс в продвижении ключевых реформ, особенно обеспечить независимость центрального банка и поддержать стабильность банковской системы".



Лагард и Порошенко согласились, что еще необходимо многое сделать, чтобы обеспечить Украине "современную рыночную экономику, которая регулируется верховенством права, и способна привлечь значительные инвестиции" и поднять уровень доходов украинцев до уровня соседних стран.



"Фонд готов продолжать поддерживать Украину в этих усилиях", - подытожила глава МВФ.

Напомним: