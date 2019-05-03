Порошенко и Лагард поговорили о "Приватбанке"
Президент Петр Порошенко в телефонном разговоре с директором Международного валютного фонда Кристин Лагард обсудили ситуацию вокруг "Приватбанка".
Об этом 3 мая сообщает пресс-служба Порошенко.
"Высказано обеспокоенность ситуацией вокруг судебных процессов в Украине с целью денационализации "Приватбанка", что может поставить под угрозу финансовую стабильность государства", - утверждают в АП.
Отмечается, что Лагард подчеркнула важность обеспечения независимости деятельности Нацбанка.
Также она заверила в готовности развивать сотрудничество между Украиной и МВФ и призвала продолжать процесс реформ.
В то же время, 2 мая в интервью Bihus.info, олигарх Игорь Коломойский заявил, что не подписывал документ, которым просил национализировать банк.
"Не так было ... Если был бы договор, мы бы его выполняли, а так мы подписали обращение к премьер-министру, что в сложившейся ситуации мы предлагаем правительству национализировать, потому что мы не в состоянии больше удерживать. Это отдельная история, она касается судебного процесса, который шел в течение двух месяцев", - ответил он на вопрос о письме к правительству от владельцев "Приватбанка".
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Как Коломойский и Боголюбов вывели из Приватбанка 5,5 миллиарда долларов
Напомним:
- 18 апреля Окружной административный суд Киева удовлетворил иск бывшего владельца Приватбанка Игоря Коломойского к НБУ и Кабинету министров о национализации банка.
- Суд признал противоправным и отменил решение о выводе неплатежеспособного "Приватбанка" с рынка при участии государства.
- Национальный банк готовит апелляцию на решение Окружного админсуда Киева, которым по иску Игоря Коломойского была отменена национализация Приватбанка.
- Активисты движения "ЧЕСНО.Фильтруй суд" сообщили, что коллегия судей, которая признала незаконной национализацию "ПриватБанка", недобросовестная.
- 18 апреля Порошенко на заседании Совета национальной безопасности и обороны раздал поручения Службе безопасности и Генеральной прокуратуре "после завершения всех необходимых судебных процедур" оценить, есть ли основания для возбуждения уголовного дела на судей "за неправосудное решение".
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