Порошенко и Лагард поговорили о "Приватбанке"

Президент Петр Порошенко в телефонном разговоре с директором Международного валютного фонда Кристин Лагард обсудили ситуацию вокруг "Приватбанка".

Об этом 3 мая сообщает пресс-служба Порошенко.

"Высказано обеспокоенность ситуацией вокруг судебных процессов в Украине с целью денационализации "Приватбанка", что может поставить под угрозу финансовую стабильность государства", - утверждают в АП.

Отмечается, что Лагард подчеркнула важность обеспечения независимости деятельности Нацбанка.

Также она заверила в готовности развивать сотрудничество между Украиной и МВФ и призвала продолжать процесс реформ.

В то же время, 2 мая в интервью Bihus.info, олигарх Игорь Коломойский заявил, что не подписывал документ, которым просил национализировать банк.

"Не так было ... Если был бы договор, мы бы его выполняли, а так мы подписали обращение к премьер-министру, что в сложившейся ситуации мы предлагаем правительству национализировать, потому что мы не в состоянии больше удерживать. Это отдельная история, она касается судебного процесса, который шел в течение двух месяцев", - ответил он на вопрос о письме к правительству от владельцев "Приватбанка".

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Напомним: