Зеленский встретился с руководителями НАБУ и САП, дал 3 месяца

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Пятница, 31 мая 2019, 12:54

Президент Владимир Зеленский гарантирует независимость антикоррупционных органов и ждет результатов через три месяца.

Об этом он заявил во время встречи с директором Национального антикоррупционного бюро Артемом Сытником и руководителем Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назаром Холодницким, сообщает пресс-служба главы государства.

 
Фото АП

Отмечается, что на встрече говорили об улучшении взаимодействия специализированных антикоррупционных органов, а также о предложениях законодательного и практического характера по совершенствованию работы НАБУ и САП.

"Владимир Зеленский отметил, что будет гарантировать независимость антикоррупционных институтов и защиту от вмешательства в их деятельность", - говорится в сообщении.

Президент также отметил, что граждане требуют наказания для коррупционеров.

"Наличие ощутимых результатов в расследовании резонансных коррупционных преступлений в течение ближайших 3 месяцев будет показателем способности САП и НАБУ ответить на ожидания украинцев", - говорится в сообщении.

Как видно из фото, на встрече также присутствовали глава Администрации президента Андрей Богдан и его заместитель Руслан Рябошапка, о которых в тексте сообщения не упоминается.

Украинская правда

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Темы: Зеленский НАБУ Антикоррупционная прокуратура Сытник Холодницкий


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