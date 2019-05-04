В Сеуле заявили, что КНДР запустила ракеты малой дальности

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Суббота, 4 мая 2019, 04:27

Северная Корея в субботу запустила ракеты малой дальности в направлении Восточного моря.

Об этом сообщили в Общем комитете начальников штабов Южной Кореи, передает ВВС.

Отмечается, что ракеты выпустили из полуострова походкой (город Вонсан) на востоке страны.

Это первый запуск ракет после саммита в Ханое между президентом США Трампом и лидером КНДР Ким Чен Ыном. Саммит завершился заблаговременно и договоренностей по денуклеаризации КНДР достичь не удалось.

В Совместном комитете начальников штабе Южную Кореи заявили, что вместе с американскими коллегами "изучают детали запуска ракеты", передает Reuters.

"Северная Корея запусила по меньшей мере одну ракету малой дальности между Корейским полуостровом и Японией. Это первое большое испытание такого оружия в стране с ноября 2017 года", - пишет Bloomberg со ссылкой на Минообороны Южной Кореи.

Как сообщило агентство Yonhap, ракеты пролетели 70-100 км в направлении Японского моря. Правительство Японии заявило, что ракеты ни были баллистическими и не достигли исключительной экономической зоны страны.

Напомним:

  • В апреле в Севреной Корее сообщили об испытаниях нового типа тактического оружия.
  • Лидер КНДР Ким Чен Ын выразил готовность провести еще один, третий по счету саммит с президентом США Дональдом Трампом.
  • Трамп и Ким впервые встретились в июне 2018 года в Сингапуре. Второй саммит состоялся в феврале 2019 года в столице Вьетнама Ханое.
  • По итогам саммита в Ханое между Трампом и Ким Чен Ыном планировалось подписание декларации, однако саммит завершился досрочно и договоренностей по денуклеаризации КНДР достичь не удалось.
  • Президент объяснил, что КНДР хочет полного и немедленного снятия ограничений, но Вашингтон не может на это пойти. Госсекретарь США Майк Помпео объяснил, что Соединенные Штаты надеялись подписать соглашение с КНДР, но Северная Корея была не готова выполнить требования США.
  • В то же время министр иностранных дел Северной Кореи заявил, что Пхеньян попросил лишь о частичной, а не полной отмене санкций.

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Темы: Южная Корея КНДР
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