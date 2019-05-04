В Сеуле заявили, что КНДР запустила ракеты малой дальности

Северная Корея в субботу запустила ракеты малой дальности в направлении Восточного моря.

Об этом сообщили в Общем комитете начальников штабов Южной Кореи, передает ВВС.

Отмечается, что ракеты выпустили из полуострова походкой (город Вонсан) на востоке страны.

Это первый запуск ракет после саммита в Ханое между президентом США Трампом и лидером КНДР Ким Чен Ыном. Саммит завершился заблаговременно и договоренностей по денуклеаризации КНДР достичь не удалось.

В Совместном комитете начальников штабе Южную Кореи заявили, что вместе с американскими коллегами "изучают детали запуска ракеты", передает Reuters.

"Северная Корея запусила по меньшей мере одну ракету малой дальности между Корейским полуостровом и Японией. Это первое большое испытание такого оружия в стране с ноября 2017 года", - пишет Bloomberg со ссылкой на Минообороны Южной Кореи.

Как сообщило агентство Yonhap, ракеты пролетели 70-100 км в направлении Японского моря. Правительство Японии заявило, что ракеты ни были баллистическими и не достигли исключительной экономической зоны страны.

Напомним: