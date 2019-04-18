КНДР испытала новый тип тактического оружия - СМИ

Северная Корея провела испытания боевой части тактическоо управляемого оружия нового типа - впервые после неудачных переговоров с США по денуклеаризации Корейского полуострова.

Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Северной Кореи.

Отмечается, что испытания проводились под наблюдением лидера КНДР Ким Чен Ына. Он назвал новую разработку "событием очень весомого значения".

Агентство не уточнило, какое именно оружие испытали.

Напомним: