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КНДР испытала новый тип тактического оружия - СМИ

Четверг, 18 апреля 2019, 03:06

Северная Корея провела испытания боевой части тактическоо управляемого оружия нового типа - впервые после неудачных переговоров с США по денуклеаризации Корейского полуострова.

Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Северной Кореи.

Отмечается, что испытания проводились под наблюдением лидера КНДР Ким Чен Ына. Он назвал новую разработку "событием очень весомого значения".

Агентство не уточнило, какое именно оружие испытали.

Напомним: 

  • Лидер КНДР Ким Чен Ын выразил готовность провести еще один, третий по счету саммит с президентом США Дональдом Трампом.
  • Трамп и Ким впервые встретились в июне 2018 года в Сингапуре. Второй саммит состоялся в феврале 2019 года в столице Вьетнама Ханое.
  • По итогам саммита в Ханое между Трампом и Ким Чен Ыном планировалось подписание декларации, однако саммит завершился досрочно и договоренностей по денуклеаризации КНДР достичь не удалось.
  • Президент объяснил, что КНДР хочет полного и немедленного снятия ограничений, но Вашингтон не может на это пойти. Госсекретарь США Майк Помпео объяснил, что Соединенные Штаты надеялись подписать соглашение с КНДР, но Северная Корея была не готова выполнить требования США.
  • В то же время министр иностранных дел Северной Кореи заявил, что Пхеньян попросил лишь о частичной, а не полной отмене санкций.

Темы: КНДР
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