Порошенко уволил председателя Нацсовета по теле- и радиовещанию
Президент Петр Порошенко уволил председателя Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания Юрия Артеменко с должности члена Нацсовета.
Соответствующий указ от 4 мая размещен на сайте президента.
"В соответствии с пунктом 13 части первой статьи 106 Конституции Украины постановляю: Освободить Артеменко Юрия Анатольевича с должности члена Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания", - говорится в указе.
Пункт 13 части первой статьи 106 Конституции предусматривает, что президент "назначает на должности и освобождает от должностей половину состава Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания".
Напомним:
- В субботу председатель Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания Юрий Артеменко сообщил, что подал заявление об отставке с этой должности.
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