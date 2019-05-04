Порошенко уволил председателя Нацсовета по теле- и радиовещанию

Президент Петр Порошенко уволил председателя Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания Юрия Артеменко с должности члена Нацсовета.

Соответствующий указ от 4 мая размещен на сайте президента.

"В соответствии с пунктом 13 части первой статьи 106 Конституции Украины постановляю: Освободить Артеменко Юрия Анатольевича с должности члена Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания", - говорится в указе.

Пункт 13 части первой статьи 106 Конституции предусматривает, что президент "назначает на должности и освобождает от должностей половину состава Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания".

Напомним: