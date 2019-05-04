Зеленский: О роспуске парламента говорить рано

1857 просмотров
Суббота, 4 мая 2019, 17:56

Победитель второго тура президентских выборов Владимир Зеленский заявил, что говорить о роспуске Верховной Рады еще рано, поскольку полномочий президента он еще не имеет.

Об этом сам Зеленский заявил после встречи с представителями парламентских фракций и народными депутатами в Верховной Раде, состоявшейся 4 мая.

"Все хотят послушать, будем ли мы распускать парламент или нет. ... Рано об этом говорить, потому что еще нет полномочий. Как только у меня будут полномочия, вы получите ответ", - отметил он.

Зеленский добавил, что им была предложена дата инаугурации 19 мая, но поддержит ли ее Верховная Рада, "будет понятно лишь 14 мая (день пленарного заседания ВР - ред.).

"Мы предлагаем дату 19 мая, потому что надо уже работать ... И (на встрече - ред.) я объяснял нашу дату, нам надо решить с этой датой, у нас есть связь с иностранными гостями, которые хотят понять и свой график, потому что все хотят приехать в Украну для этого празднования, в этот день", - заявил Зеленский.

Он добавил, что у лидеров фракций "есть разные мнения" о дате инаугурации, поэтому "дату мы наверное сможем понять только 14 мая на заседании Верховной Рады".

О встрече с представителями фракций Зеленский добавил, что "это было первое знакомство".

"Нет никаких тесных взаимоотношений, об этом рано говорить", - отметил он.

В свою очередь нардеп от "Народного фронта" Андрей Тетерук заявил на своей странице в Facebook, что темой обсуждения на встрече глав фракций парламента с новоизбранным президентом были консультации относительно даты инаугурации.

"Обсуждались различные возможные даты, 19 и 28 мая, и даже 1 июня.  ... 13 мая состоится заседание фракции, на котором мы обсудим лучшую дату проведения инаугурации президента Украины и проголосуем за постановление ВР, которое будет определять дату, уже во вторник, 14 мая", - добавил он.

Украинская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Зеленский инаугурация
powered by lun.ua
Материалы по теме
Зеленский: Хотим провести инаугурацию 19 мая 4 мая 2019, 15:04
Главы фракций встретятся с Зеленским в субботу – Березюк 4 мая 2019, 13:54
Подробности разговора Трампа с Путиным: говорили об Украине и Зеленском 3 мая 2019, 20:29
Все новости
Главные новости
Зеленский: О роспуске парламента говорить рано
Зеленский: Хотим провести инаугурацию 19 мая
В Черкассах избили журналиста, он в тяжелом состоянии
Порошенко уволил председателя Нацсовета по теле- и радиовещанию
Все новости
Кино

6 фильмов мая

мандри

Куда поехать на выходные в Украине. 8 маршрутов

исследование

Что раньше ребенок начинает обманывать, то лучше

Поиск по сайту
Архив
Весь архів