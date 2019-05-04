"Нет застройке Протасова Яра": в Киеве протестующие перекрывали улицу
В Киеве протестующие против застройки Протасова Яра частично перекрывали движение транспорта на одноименной улице: участники акции ходили по пешеходному переходу, скандируя "Нет застройке!".
Как сообщает Hromadske, участники акции пропускали по одной машине, а перед водителями, которые вынуждены были останавливаться, извинялись.
Акция проходила около 16:00, после нее протестующие призвали подписать петицию против застройщика, разблокировали улицу и начали расходиться.
Перед акцией между протестующими и мужчинами, которые охраняли застройку, произошли столкновения: стороны бросались друг на друга, однако до драки не дошло.
По данным участников акции, три 30-40 этажных дома ЖК Tourbillon застройщик ООО "Дайтона Групп" планирует построить возле лесопосадки между вул.Протасив Яр и вул.Амосова, для чего планируют уничтожить 3 га зеленых насаждений.
На акції проти забудови на Протасовому Яру в Києві перекрили трасу pic.twitter.com/d75wI6Vepu— Hromadske.UA (@HromadskeUA) 4 травня 2019 р.
Напомним,
- 2 мая на улице Протасов Яр в Киеве прошел стихийный митинг против застройки Протасова Яра, участие в котором приняли около 100 человек. В тот день представители застройщика срезали несколько деревьев и начали устанавливать бетонные плиты вокруг территории будущего строительства.
- 3 мая комиссия КГГА рассмотрела вопрос о строительстве в Протасовом Яру и по результатам обсуждения с общественностью приняла рекомендацию застройщику "воздержаться от выполнения каких-либо работ до принятия окончательного решения". Также было согласовано создание рабочей группы, в которую войдут представители инициативной общественности, которая в дальнейшем будет изучать информацию относительно строительства на участке по вул.Амосова, 6.
- Департаменту земельных ресурсов совместно с Департаментом благоустройства поручено провести обследование земельного участка, в ходе чего "проверить пределы участка и установление забора в соответствии с разрешительными документами".