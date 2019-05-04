"Нет застройке Протасова Яра": в Киеве протестующие перекрывали улицу

В Киеве протестующие против застройки Протасова Яра частично перекрывали движение транспорта на одноименной улице: участники акции ходили по пешеходному переходу, скандируя "Нет застройке!".

Как сообщает Hromadske, участники акции пропускали по одной машине, а перед водителями, которые вынуждены были останавливаться, извинялись.

Акция проходила около 16:00, после нее протестующие призвали подписать петицию против застройщика, разблокировали улицу и начали расходиться.

Перед акцией между протестующими и мужчинами, которые охраняли застройку, произошли столкновения: стороны бросались друг на друга, однако до драки не дошло.

По данным участников акции, три 30-40 этажных дома ЖК Tourbillon застройщик ООО "Дайтона Групп" планирует построить возле лесопосадки между вул.Протасив Яр и вул.Амосова, для чего планируют уничтожить 3 га зеленых насаждений.

На акції проти забудови на Протасовому Яру в Києві перекрили трасу pic.twitter.com/d75wI6Vepu — Hromadske.UA (@HromadskeUA) 4 травня 2019 р.

фото из fb Сергея Мельниченко

Напомним,