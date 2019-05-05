Черкассы: Избиение журналиста будут расследовать как покушение на убийство
Уголовное производство по факту нападения на черкасского журналиста Вадима Комарова переквалифицировано со статьи "Умышленное тяжкое телесное повреждение" на статью "Покушение на умышленное убийство".
Об этом в комментарии "Украинской правде" сообщил пресс-секретарь Нацполиции Ярослав Тракало.
По его данным, решение о переквалификации производства принято 5 мая.
"Уголовное производство переквалифицировано на ст.15, ст.115 Уголовного кодекса (покушение на умышленное убийство). Полиция проводит розыскные мероприятия для установления личности злоумышленника", - сообщил Тракало.
Он добавил, что полиция обращается к гражданам, которые являются свидетелями, очевидцами события, или обладают информацией, которая может способствовать расследованию данного уголовного производства, предоставить ее полиции Черкасс по адресу ул.Пастеровская, 104 или сообщить по телефонам: 39-31-01, 39-36-01, 102.
Напомним,
- 4 мая глава Национального союза журналистов Сергей Томиленко сообщил о жестоком избиении известного местного журналиста Вадима Комарова. После нападения Комаров находился в реанимации "в чрезвычайно тяжелом состоянии". Его прооперировали, после чего Комаров впал в кому.
- В 2016 году журналиста пытались застрелить.
- По факту нападения на Комарова полиция открыла уголовное производство по ч.1 ст.121 УК (умышленное тяжкое телесное повреждение).