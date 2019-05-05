Черкассы: Избиение журналиста будут расследовать как покушение на убийство

Уголовное производство по факту нападения на черкасского журналиста Вадима Комарова переквалифицировано со статьи "Умышленное тяжкое телесное повреждение" на статью "Покушение на умышленное убийство".

Об этом в комментарии "Украинской правде" сообщил пресс-секретарь Нацполиции Ярослав Тракало.

По его данным, решение о переквалификации производства принято 5 мая.

"Уголовное производство переквалифицировано на ст.15, ст.115 Уголовного кодекса (покушение на умышленное убийство). Полиция проводит розыскные мероприятия для установления личности злоумышленника", - сообщил Тракало.

Он добавил, что полиция обращается к гражданам, которые являются свидетелями, очевидцами события, или обладают информацией, которая может способствовать расследованию данного уголовного производства, предоставить ее полиции Черкасс по адресу ул.Пастеровская, 104 или сообщить по телефонам: 39-31-01, 39-36-01, 102.

Напомним,