Правозащитники показали, как в ОРДО милитаризируют детей

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Воскресенье, 5 мая 2019, 17:15
Фото с сайта Восточной правозащитной группы

На территории ОРДО при поддержке РФ проходит тотальная милитаризация детей, подростков и молодежи.

Об этом заявляет правозащитная организация "Восточная правозащитная группа", публикуя соответствующее видео.

Отмечается, что группа проводит постоянный мониторинг нарушений прав человека на оккупированной части территорий Луганской и Донецкой областей.

"Мы выявили, что НВФ "ДНР" при финансовой и организационной поддержке РФ проводит тотальную милитаризацию детей, подростков и молодежи, проживающей на оккупированной части Донецкой области, через лагеря военной подготовки и псевдопатриотические клубы", - подчеркивают в организации.

Правозащитники считают, что таким образом НВФ и РФ готовит плацдарм для нового этапа гибридной войны против Украины.

"Военные инструкторы подготавливают детей к боевым действиям. Вместе с тем, детям вкладывают идеологию сепаратизма и "Русского мира". На организацию тренировочных лагерей тратятся колоссальные финансовые ресурсы", - отмечают они.

Правозащитники призывают международное сообщество и правительство Украины предпринять все необходимые действия, направленные на прекращение милитаризации детей, подростков и молодежи на оккупированной части Донецкой области.

Украинская правда

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Темы: ОРДЛО ДНР дети права человека
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