В полиции связывают убийство полицейского в Барышевке с профессиональной деятельностью

В Нацполиции связывают убийство заместителя начальника Барышевского отделения полиции с его профессиональной деятельностью.

Об этом сообщил в эфире "112 Украина" пресс-секретарь ГУ НП в Киевской области Николай Жукович.

"Мы связываем это (нападение на полицейского, - ред.) с его профессиональной деятельностью, так как он является действующим сотрудником полиции, заместителем начальника Барышевского отделения полиции, и его служебная деятельность может быть причиной совершения покушения", - сказал он.

Вместе с тем, отчим погибшего полицейского Антона Павленко Анатолий Юрченко сообщил ТСН, что в этом году на Павленко уже было совершено покушение.

Как рассказал отчим, в январе в Павленко стреляли во дворе дома, в котором он жил. Тогда полицейский чудом выжил - пуля попала в голову и сильно повредила нос. На пластическую операцию собирали деньги всей семьей, а нападавших так и не нашли.

Также Юрченко рассказал, что 2 мая у Павленко родился сын, и в ночь на воскресенье правозащитник с друзьями отмечал свой день рождения и рождение первенца.

Напомним: