При посадке самолета в Шереметьево погибло не менее 13 человек – СМИ
Как минимум 13 человек погибли при возгорании пассажирского самолета "Сухой Суперджет 100", аварийно севшего в московском аэропорту Шереметьево, еще шестеро пострадали.
Об этом ТАСС сообщили в воскресенье в медицинских службах.
"По последним данным, погибли 13 человек, шестеро пострадали. Судьба части пассажиров неизвестна", - сказал источник.
В то же время, источник "Интерфакса" сообщает, что неизвестна судьба 13 человек, находившихся на борту авиарейса "Москва-Мурманск" в момент аварийной посадки в аэропорту "Шереметьево".
"Пока не удается найти 13 человек, находившихся, согласно списку, на борту самолета", - сказал он.
Подтверждения этой информации от официальных источников пока нет.
Напомним:
- В воскресенье пассажирский самолет SSJ-100, следовавший в Мурманск, загорелся при аварийной посадке в аэропорту Шереметьево в Москве.
- По факту аварийной посадки и возгорания самолета возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц").
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