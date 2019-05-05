При посадке самолета в Шереметьево погибло не менее 13 человек – СМИ

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Воскресенье, 5 мая 2019, 20:45

Как минимум 13 человек погибли при возгорании пассажирского самолета "Сухой Суперджет 100", аварийно севшего в московском аэропорту Шереметьево, еще шестеро пострадали.

Об этом ТАСС сообщили в воскресенье в медицинских службах.

"По последним данным, погибли 13 человек, шестеро пострадали. Судьба части пассажиров неизвестна", - сказал источник.

В то же время, источник "Интерфакса" сообщает, что неизвестна судьба 13 человек, находившихся на борту авиарейса "Москва-Мурманск" в момент аварийной посадки в аэропорту "Шереметьево".

"Пока не удается найти 13 человек, находившихся, согласно списку, на борту самолета", - сказал он.

 
Интерфакс

Подтверждения этой информации от официальных источников пока нет.

Напомним:

  • В воскресенье пассажирский самолет SSJ-100, следовавший в Мурманск, загорелся при аварийной посадке в аэропорту Шереметьево в Москве.
  • По факту аварийной посадки и возгорания самолета возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц").

Украинская правда

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