В результате жесткой посадки Superjet-100 в московском аэропорту "Шереметьево" погибли 13 человек, в том числе двое детей.

Об этом сообщила "Интерфаксу" официальный представитель Следственного комитета (СК) Светлана Петренко.

"На данный момент следствие располагает данными о 13 погибших, среди которых 2 детей", - сказала Петренко.

Ранее источник ТАСС в медицинских службах сообщил о минимум 13 погибших.

"По последним данным, погибли 13 человек, шестеро пострадали. Судьба части пассажиров неизвестна", - сказал источник.

ТАСС

Напомним: