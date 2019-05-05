Посадка самолета в Шереметьево: 13 погибших, среди них дети
Воскресенье, 5 мая 2019, 20:45
В результате жесткой посадки Superjet-100 в московском аэропорту "Шереметьево" погибли 13 человек, в том числе двое детей.
Об этом сообщила "Интерфаксу" официальный представитель Следственного комитета (СК) Светлана Петренко.
"На данный момент следствие располагает данными о 13 погибших, среди которых 2 детей", - сказала Петренко.
Ранее источник ТАСС в медицинских службах сообщил о минимум 13 погибших.
"По последним данным, погибли 13 человек, шестеро пострадали. Судьба части пассажиров неизвестна", - сказал источник.
Напомним:
- В воскресенье пассажирский самолет SSJ-100, следовавший в Мурманск, загорелся при аварийной посадке в аэропорту Шереметьево в Москве.
- По факту аварийной посадки и возгорания самолета возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц").
Украинская правда