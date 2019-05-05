Как минимум 13 человек погибли при возгорании пассажирского самолета "Сухой Суперджет 100", аварийно севшего в московском аэропорту Шереметьево, еще шестеро пострадали.

Об этом ТАСС сообщили в воскресенье в медицинских службах.

"По последним данным, погибли 13 человек, шестеро пострадали. Судьба части пассажиров неизвестна", - сказал источник.

В то же время, источник "Интерфакса" сообщает, что неизвестна судьба 13 человек, находившихся на борту авиарейса "Москва-Мурманск" в момент аварийной посадки в аэропорту "Шереметьево".

"Пока не удается найти 13 человек, находившихся, согласно списку, на борту самолета", - сказал он.

Интерфакс

Подтверждения этой информации от официальных источников пока нет.

Напомним: