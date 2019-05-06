Байден назвал Трампа клоуном

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Понедельник, 6 мая 2019, 03:45

Джо Байден, который объявил о своем участии в президентской гонке 2020 года, выступая перед донорами в субботу в Южной Каролине, назвал действующего президента Дональда Трампа "клоуном".

Об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что один из доноров, которые выделяют средства на президентскую кампнию, призвал бывшего вице-президента США ответить на прозвища, которыми Трамп назвал его и других оппонентов-демократов.

Байден заявил, что не намерен отвечать Трампу на его "игру прозвищ", а стремится сохранить дискурс на более высоком уровне.

"Единственное место, где у него есть доверие - это грязь. Единственное, на что он не знает, как реагировать, - это проблемы и специфика", - сказал он.

Тем не менее, экс-вице-президент США назвал Трампа клоуном.

"Есть много прозвищ, которые я хотел бы дать ему. Мы могли бы просто начать с клоуна", - сказал политик.

"Трамп регулярно дает прозвища политическим оппонентам. В Twitter он называл Байдена "Сонным Джо", - пишет агентство.

Байден также сказал донорам, что в разговоре с ним 14 глав государств со всего мира выразили обеспокоенность Трампом.

Политик отметил, что этот список включал Маргарет Тэтчер, но потом исправился, сказав, что на самом деле имел в виду нынешнего британского премьер-министра Терезу Мэй. Свою ошибку он назвал "оговоркой по Фрейду".

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Темы: США Трамп
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