Полицейские установили, что 47-летний водитель автомобиля ГАЗ-66, который сорвался с 40-метровой высоты в реку на Ивано-Франковщине, руководил транспортом в состоянии алкогольного опьянения.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Ивано-Франковской области.

Отмечается, что водитель не справился с управлением на подъеме, в результате чего автомобиль начал движение назад и перевернулся в реку.

По данным правоохранителей, это житель одного из сел Косовского района, он руководил автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, что подтвердила медицинская экспертиза.

"Водитель находится в состоянии шока, обошелся синяками", - говорится в сообщении.

Сообщается, что в результате ДТП три человека погибли на месте: 23-летняя и 28-летняя гражданки Беларуси и 29-летний гражданин Беларуси. Еще 9 человек в возрасте от 21-го до 49-ти лет проходят медицинское обследование в Верховинской больнице с различными травмами. Другим пассажирам оказана помощь на месте происшествия.

В полиции добавили, что для помощи в результате аварии были привлечены как полицейские и спасатели, так и другие туристы, которые осуществляли сплав. Поисково-спасательные работы завершены.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 286 УК (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее гибель нескольких лиц, - наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет).

Собственника авто правоохранители задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. Вскоре ему объявят подозрение, а также суд изберет меру пресечения.

Спикер Нацполиции Ярослав Тракало сообщил УП, что образцы крови водителя отправили на анализ для подтверждения заключения медиков.

Решается также вопрос о начале досудебного расследования по ст. 287 УК Украины (выпуск в эксплуатацию технически неисправных транспортных средств или иное нарушение их эксплуатации).

"После того, как транспортное средство извлекут, будет проведена первоочередная экспертиза технического состояния автомобиля, был ли он исправен, а также будет выяснено, был ли он оборудован для перевозки пассажиров, так как, согласно свидетельству о регистрации, это авто является грузовым", - отметил Тракало.

Напомним: