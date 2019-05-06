Янукович добивается наказания своего госзащитника
Экс-президент Виктор Янукович подал иск о привлечении к дисциплинарной ответственности своего государственного адвоката Ивана Ангелина.
Об этом пресс-служба Окружного административного суда Киева сообщила 6 мая.
"В Окружной административный суд города Киева поступил иск Виктора Януковича к Высшей квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры, третье лицо – Иван Ангелин", – говорится в сообщении.
"Истец просит суд признать противоправным решение ВКДКА от 29 марта 2019 года, которым было отменено решение о привлечении адвоката Ивана Ангелина к дисциплинарной ответственности, а именно – лишению его права на занятие адвокатской деятельностью с последующим исключением из Единого реестра адвокатов Украины", – уточняет админсуд.
Сейчас суд изучает материалы иска и решает, открывать ли производство по делу.
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