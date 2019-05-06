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Янукович добивается наказания своего госзащитника

Понедельник, 6 мая 2019, 21:24

Экс-президент Виктор Янукович подал иск о привлечении к дисциплинарной ответственности своего государственного адвоката Ивана Ангелина.

Об этом пресс-служба Окружного административного суда Киева сообщила 6 мая.

"В Окружной административный суд города Киева поступил иск Виктора Януковича к Высшей квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры, третье лицо – Иван Ангелин", – говорится в сообщении.

"Истец просит суд признать противоправным решение ВКДКА от 29 марта 2019 года, которым было отменено решение о привлечении адвоката Ивана Ангелина к дисциплинарной ответственности, а именно – лишению его права на занятие адвокатской деятельностью с последующим исключением из Единого реестра адвокатов Украины", – уточняет админсуд.

Сейчас суд изучает материалы иска и решает, открывать ли производство по делу.

Напомним:

  • Адвоката Регионального центра предоставления бесплатной вторичной правовой помощи города Киева Ивана Ангелина назначили президенту-беглецу Януковичу по делу Майдана.
  • В сентябре 2018 года Квалификационная дисциплинарная комиссия адвокатуры Киева лишила Ангелина права заниматься адвокатской деятельностью на основании того, что он якобы работал не в интересах клиента, а на руку прокуратуре ускорял "решение против клиента".
  • Однако в марте 2019 года Высшая квалификационно-дисциплинарная комиссия адвокатуры отменила это решение.
  • Сам Ангелин уверял, что действовал исключительно в интересах подзащитного и никоим образом не сотрудничал с обвинением.
  • В январе Оболонский райсуд Киева заочно приговорил экс-президента Украины Виктора Януковича к 13 годам лишения свободы по обвинению в государственной измене.

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Темы: Януковичсуд
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