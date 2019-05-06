Янукович добивается наказания своего госзащитника

1595 просмотров
Понедельник, 6 мая 2019, 21:24

Экс-президент Виктор Янукович подал иск о привлечении к дисциплинарной ответственности своего государственного адвоката Ивана Ангелина.

Об этом пресс-служба Окружного административного суда Киева сообщила 6 мая.

"В Окружной административный суд города Киева поступил иск Виктора Януковича к Высшей квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры, третье лицо – Иван Ангелин", – говорится в сообщении.

"Истец просит суд признать противоправным решение ВКДКА от 29 марта 2019 года, которым было отменено решение о привлечении адвоката Ивана Ангелина к дисциплинарной ответственности, а именно – лишению его права на занятие адвокатской деятельностью с последующим исключением из Единого реестра адвокатов Украины", – уточняет админсуд.

Сейчас суд изучает материалы иска и решает, открывать ли производство по делу.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Янукович


powered by lun.ua
Материалы по теме
Новости 24 апреля: Российские паспорта для жителей ОРДЛО, Янукович хочет в Украину 24 апреля 2019, 21:12
Луценко: Ждем Януковича с нетерпением, конвоем и наручниками 24 апреля 2019, 12:25
Янукович планирует вернуться в Украину - адвокат 24 апреля 2019, 09:37
Все новости
Главные новости
Йованович уйдет с должности посла США в Украине в мае – СМИ
У Зеленского прокомментировали назначение Порошенко нового командующего ООС
Порошенко назначил нового командующего ООС
Грузовик с туристами сорвался в реку в Карпатах, трое погибших
Все новости
мнение

Если у вас есть какая-то из 7 этих особенностей, то вы - ненормальный

психология

10 ознак, що у вас можуть бути нездорові кордони зі своєю мамою

читай!

7 лучших книг для подростков

Поиск по сайту
Архив
Весь архів