Янукович добивается наказания своего госзащитника
Экс-президент Виктор Янукович подал иск о привлечении к дисциплинарной ответственности своего государственного адвоката Ивана Ангелина.
Об этом пресс-служба Окружного административного суда Киева сообщила 6 мая.
"В Окружной административный суд города Киева поступил иск Виктора Януковича к Высшей квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры, третье лицо – Иван Ангелин", – говорится в сообщении.
"Истец просит суд признать противоправным решение ВКДКА от 29 марта 2019 года, которым было отменено решение о привлечении адвоката Ивана Ангелина к дисциплинарной ответственности, а именно – лишению его права на занятие адвокатской деятельностью с последующим исключением из Единого реестра адвокатов Украины", – уточняет админсуд.
Сейчас суд изучает материалы иска и решает, открывать ли производство по делу.
Напомним:
- Адвоката Регионального центра предоставления бесплатной вторичной правовой помощи города Киева Ивана Ангелина назначили президенту-беглецу Януковичу по делу Майдана.
- В сентябре 2018 года Квалификационная дисциплинарная комиссия адвокатуры Киева лишила Ангелина права заниматься адвокатской деятельностью на основании того, что он якобы работал не в интересах клиента, а на руку прокуратуре ускорял "решение против клиента".
- Однако в марте 2019 года Высшая квалификационно-дисциплинарная комиссия адвокатуры отменила это решение.
- Сам Ангелин уверял, что действовал исключительно в интересах подзащитного и никоим образом не сотрудничал с обвинением.
- В январе Оболонский райсуд Киева заочно приговорил экс-президента Украины Виктора Януковича к 13 годам лишения свободы по обвинению в государственной измене.