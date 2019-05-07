Порошенко назначил судей Верховного суда и высказал ожидание от Зеленского

Действующий президент Петр Порошенко назначил 75 судей в Верховный суд и выразил надежду, что его преемник Владимир Зеленский и его команда не будут вмешиваться в работу судебных инстанций.

Церемония назначения состоялась во вторник, 7 мая.

По словам президента, с этого дня Верховный суд наконец начнет работать в полном составе.

"Еще полтора года назад только мечталось, каким должен быть Верховный суд - честным, справедливым, некоррумпированным. Осуществились ли эти мечты? Ставки делать пока рано, но мне кажется, как для президента и гражданина, важным и принципиальным был тот факт, что есть баланс независимости и ответственности высшей судебной инстанции", - сказал Порошенко.

По его словам, суд ежедневно выносит решения, в том числе те, что касаются президента, правительства, парламента и не всегда побеждает власть, что свидетельствует о честности и независимости в принятии решений.

Он отметил, что четыре года назад была начата судебная реформа и пока Верховный суд является образцом для других судов, по открытости и коммуникации.

"Каденции президента не хватило, чтобы полностью завершить судебную реформу. Завершено формирование Верховного и Высшего антикоррупционного судов, переведены судьи, которые успешно прошли квалификационное оценивания, в нове апелляционные суды, они начали работу", - заявил Порошенко

Он пожаловался, что пока реформа не коснулась судов первой инстанции и далеко не все судьи ориентируются на судей Верховного суда в принятии решений.

Президент добавил, что завершение квалификационного оценки судей первой инстанции, отбор в первую и вторую инстанций должен завершатся чуть больше, чем за год.

"Я надеюсь, что следующий президент и его команда будут уважать решение относительно независимого и справедливого суда, закрепленное в Конституции Украины", - сказал Порошенко.

По его словам, именно такая формула независимости, когда ни президент, ни парламент не имеют никакого влияния на суд и процедуры назначения и увольнения судей лежит в основе судебной реформы.

Новым судьям Верховного суда он пожелал человечности и независимости в принятии решений.

Так, указом президента было назначено 25 судей в Кассационный административный суд, 15 судей - в Кассационный хозяйственный суд, 13 судей - в Кассационный уголовный суд и 22 судьи - в Кассационный гражданский суд.

После этого состоялась церемония принесения присяги судьями.

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