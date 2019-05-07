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Избрать главу Антикоррупционного суда пока не удается

Вторник, 7 мая 2019, 14:41

Собрание судей Высшего антикоррупционного суда Украины не смогло избрать главу новосозданного суда и при повторном голосовании, процедуру выдвижения и голосования повторят.

Как сообщает "Интерфакс-Украина", во вторник в ходе повторного голосования ни один из двух кандидатов не получил большинства голосов судей.

Судья Апелляционной палаты Олег Павлишин получил 15 голосов, судья первой инстанции Елена Танасевич – 16 голосов, всего судей 38.

Поскольку процедурно не предусмотрен иной вариант, то процедура выдвижения кандидатов, обсуждения и голосования будет повторена сначала.

Был объявлен перерыв до 15:00.

И.о. главы суда Павлишин пояснил журналистам, что во время перерыва будут проведены консультации.

"Судьи настроены на выборы", – сказал он.

По словам Павлишина, необходимо, чтобы кандидат набрал минимум 20 голосов судей.

Он также сообщил, что собрание судей должно определиться и с датой начала работы суда: "Есть две даты – август и сентябрь".

Ранее во вторник в ходе голосования ни один из трех кандидатов не получил поддержки большинства судей ВАКС. Так, по итогам голосования судья Маркиян Галабала набрал 9 голосов, Елена Танасевич – 15, Олег Павлишин – 14.

Павлишин исполняет обязанности главы суда, так как он самый старший по возрасту и стажу из 38 избранных судей Высшего антикоррупционного суда.

Собрание судей должно выбрать постоянного главу Антикорсуда и его заместителей, а также определить дату начала работы нового суда.

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Темы: Антикоррупционный суд
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