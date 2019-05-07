Избрать главу Антикоррупционного суда пока не удается

3885 просмотров
Вторник, 7 мая 2019, 14:41

Собрание судей Высшего антикоррупционного суда Украины не смогло избрать главу новосозданного суда и при повторном голосовании, процедуру выдвижения и голосования повторят.

Как сообщает "Интерфакс-Украина", во вторник в ходе повторного голосования ни один из двух кандидатов не получил большинства голосов судей.

Судья Апелляционной палаты Олег Павлишин получил 15 голосов, судья первой инстанции Елена Танасевич – 16 голосов, всего судей 38.

Поскольку процедурно не предусмотрен иной вариант, то процедура выдвижения кандидатов, обсуждения и голосования будет повторена сначала.

Был объявлен перерыв до 15:00.

И.о. главы суда Павлишин пояснил журналистам, что во время перерыва будут проведены консультации.

"Судьи настроены на выборы", – сказал он.

По словам Павлишина, необходимо, чтобы кандидат набрал минимум 20 голосов судей.

Он также сообщил, что собрание судей должно определиться и с датой начала работы суда: "Есть две даты – август и сентябрь".

Ранее во вторник в ходе голосования ни один из трех кандидатов не получил поддержки большинства судей ВАКС. Так, по итогам голосования судья Маркиян Галабала набрал 9 голосов, Елена Танасевич – 15, Олег Павлишин – 14.

Павлишин исполняет обязанности главы суда, так как он самый старший по возрасту и стажу из 38 избранных судей Высшего антикоррупционного суда.

Собрание судей должно выбрать постоянного главу Антикорсуда и его заместителей, а также определить дату начала работы нового суда.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Антикоррупционный суд


powered by lun.ua
Материалы по теме
Труханову есть новое обвинение, но дело должен рассматривать ВАС – Холодницкий 24 апреля 2019, 16:01
Порошенко заявил, что вопрос судов над коррупционерами не к нему 17 апреля 2019, 15:55
Еврокомиссар назвала "очень прозрачным" назначение судей Антикорсуда 15 апреля 2019, 17:57
Все новости
Главные новости
Еврокомиссар Ган рассказал Зеленскому, чего ждет от него
Порошенко назначил судей Верховного суда и высказал ожидание от Зеленского
ОБСЕ зафиксировала РСЗО "Град" в центре Луганска
У Зеленского открестились от митинга под Радой
Все новости
Фото

14 удивительных вещей, которые были найдены в багаже в аэропортах

Опыт

Три истории молодежи, которые стали госслужащими в министерствах

читай!

7 лучших книг для подростков

Поиск по сайту
Архив
Весь архів