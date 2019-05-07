Избрать главу Антикоррупционного суда пока не удается
Собрание судей Высшего антикоррупционного суда Украины не смогло избрать главу новосозданного суда и при повторном голосовании, процедуру выдвижения и голосования повторят.
Как сообщает "Интерфакс-Украина", во вторник в ходе повторного голосования ни один из двух кандидатов не получил большинства голосов судей.
Судья Апелляционной палаты Олег Павлишин получил 15 голосов, судья первой инстанции Елена Танасевич – 16 голосов, всего судей 38.
Поскольку процедурно не предусмотрен иной вариант, то процедура выдвижения кандидатов, обсуждения и голосования будет повторена сначала.
Был объявлен перерыв до 15:00.
И.о. главы суда Павлишин пояснил журналистам, что во время перерыва будут проведены консультации.
"Судьи настроены на выборы", – сказал он.
По словам Павлишина, необходимо, чтобы кандидат набрал минимум 20 голосов судей.
Он также сообщил, что собрание судей должно определиться и с датой начала работы суда: "Есть две даты – август и сентябрь".
Ранее во вторник в ходе голосования ни один из трех кандидатов не получил поддержки большинства судей ВАКС. Так, по итогам голосования судья Маркиян Галабала набрал 9 голосов, Елена Танасевич – 15, Олег Павлишин – 14.
Павлишин исполняет обязанности главы суда, так как он самый старший по возрасту и стажу из 38 избранных судей Высшего антикоррупционного суда.
Собрание судей должно выбрать постоянного главу Антикорсуда и его заместителей, а также определить дату начала работы нового суда.