Президент Петр Порошенко назначил судей Высшего антикоррупционного суда Украины – и 38 судей уже приняли присягу.

"Запуск" ВАСУ состоялся при участии президента Петра Порошенко.

"Долгих 3 года мы шли к этому дню", – сказал он на торжествах.

"К конкурсным процедурам мы привлекли высококвалифицированных международных экспертов – бывших судей и прокуроров из Великобритании, Канады, Дании, Литвы, Македонии", – добавил глава государства.

"И для меня лично этот конкурс стал настоящим прорывом. 7 месяцев шел отбор, несколько сотен кандидатов – судей, ученых, адвокатов – беспрецедентная открытость! 6 членов международного совета экспертов!", – заявил Порошенко.

Он отметил, что 38 новых судей приступают к выполнению обязанностей "в абсолютно новом суде" – и они будут независимыми, в том числе и от президента.

Порошенко отметил, что суд еще не создан, но для него уже выделено помещение и сделаны шаги по его оснащению.

"Жду начала вашей работы", – сказал президент.

Запуск Высшего антикоррупционного суда Украины Twitter Петра Порошенко

"Подписывая указы о назначении, я внимательно смотрел состав судей. Я рад, что в суде будут работать и судьи, и ученые, и адвокаты. И мы уже видим эффективность такого взаимодействия на примере Верховного Суда, где работает, если не ошибаюсь, 25% не из судейского корпуса. В Высшем антикоррупционном суде этот процент будет еще выше – 42%", – заявил он.

"Созданием Антикоррупционного суда мы завершаем создание независимого антикоррупционной инфраструктуры. На ваши плечи ложится очень высокая ответственность", – подчеркнул Порошенко.

Президент отметил, что судьям ВАСУ предстоит строит новую систему по европейским стандартам и ценностям.

В Высший антикоррупционный суд назначены:

Белоус Инна;

Бицюк Андрей;

Воронько Владимир;

Гавриленко Татьяна;

Галабала Маркиан;

Дубас Виталий;

Задорожная Лариса;

Колиуш Олег;

Кравчук Алексей;

Крикликвый Виталий;

Крук Евгений;

Маслов Виктор;

Михайленко Вера;

Мовчан Наталья;

Мойсак Сергей;

Новачевский Виктор;

Олейник Оксана

Саландяк Ольга;

Сикора Екатерина;

Строгий Игорь;

Танасевич Елена;

Ткаченко Олег;

Федорак Леся;

Федоров Олег;

Хамзин Тимур;

Широкая Екатерина;

Шкодин Ярослав.

В Апелляционную палату ВАСУ назначены:

Боднар Сергей;

Глотов Николай;

Калугина Инна;

Михайленко Дмитрий;

Никифоров Андрей;

Павлышин Олег;

Панаид Игорь;

Панкулич Виктор;

Семенников Александр;

Черная Валерия;

Черненькая Даниила.

Президент Порошенко призначив суддів Антикорупційного суду. Вітаємо це рішення, але варто пам'ятати, що Антикорсуд створювали скоріше всупереч, а не завдяки позиції перших осіб держави. Згадуємо всі ключові моменти в історії зі створенням Антикорсуду:https://t.co/RQpNLIv8SC pic.twitter.com/cvVxWKxR4t — ЦПК / Шабунін (@Shabunin) 11 квітня 2019 р.

По закону, день начала работы Высшего антикоррупционного суда определяется решением собрания этого суда, публикованном на веб-портале судебной власти и в газете "Голос Украины".

Высший антикорсуд начинает работу при условии назначения по результатам конкурса "не менее 35 судей Высшего антикоррупционного суда, в том числе не менее 10 из которых должны быть судьями Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда".

Не позднее чем через 30 календарных дней со дня назначения не менее 35 судей ВАСУ его старший по возрасту судья созывает собрание судей для определения дня начала работы Суда, решения организационных вопросов и избрания следственных судей.

Если до начала работы ВАСУ следственные судья не избраны, их полномочия выполняют трое судей Высшего антикоррупционного суда, которые определяются жеребьевкой на собрании судей. Судьи Апелляционной палаты в такой жеребьевке не участвуют.

Напомним:

6 марта Высшая квалификационная комиссия судей объявила 39 победителей среди кандидатов в Высший антикоррупционный суд, в частности это: 22 судьи, 13 адвокатов и 4 ученых. 27 судей будут работать судьями Высшего антикоррупционного суда, еще 12 – судьями апелляционной палаты.

Общественный совет добропорядочности обнаружила в перечне победителей конкурса ВККС 16 человек, которых ранее признали недобросовестными, в частности племянника одиозного Сергея Кивалова – Сергея Могилу.

Ранее общественность требовала создания Антикоррупционного суда, а антикоррупционные органы (НАБУ, САП) сетовали, что без него их работа неэффективна.

В июне 2018 года Верховная Рада приняла соответствующие решения по инициативе президента.

Читайте также Запуск Антикорсуда: что делать после назначения судей?