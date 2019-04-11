Антикоррупционному суду дали старт

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Четверг, 11 апреля 2019, 15:50
Пресс-служба президента

Президент Петр Порошенко назначил судей Высшего антикоррупционного суда Украины – и 38 судей уже приняли присягу.

"Запуск" ВАСУ состоялось при участии президента Петра Порошенко.

"Долгих 3 года мы шли к этому дню", – сказал он на торжествах.

"К конкурсным процедурам мы привлекли высококвалифицированных международных экспертов – бывших судей и прокуроров из Великобритании, Канады, Дании, Литвы, Македонии", – добавил глава государства.

"И для меня лично этот конкурс стал настоящим прорывом. 7 месяцев шел отбор, несколько сотен кандидатов – судей, ученых, адвокатов – беспрецедентная открытость! 6 членов международного совета экспертов!", – заявил Порошенко.

Он отметил, что 38 новых судей приступают к выполнению обязанностей "в абсолютно новом суде" – и они будут независимыми, в том числе и от президента.


Порошенко отметил, что суд еще не создан, но для него уже выделено помещение и сделаны шаги по его оснащению.

"Жду начала вашей работы", – сказал президент.

 
Запуск Высшего антикоррупционного суда Украины
Twitter Петра Порошенко

"Подписывая указы о назначении, я внимательно смотрел состав судей. Я рад, что в суде будут работать и судьи, и ученые, и адвокаты. И мы уже видим эффективность такого взаимодействия на примере Верховного Суда, где работает, если не ошибаюсь, 25% не из судейского корпуса. В Высшем антикоррупционном суде этот процент будет еще выше – 42%", – заявил он.

 

"Созданием Антикоррупционного суда мы завершаем создание независимого антикоррупционной инфраструктуры. На ваши плечи ложится очень высокая ответственность", – подчеркнул Порошенко.

 

Президент отметил, что судьям ВАСУ предстоит строит новую систему по европейским стандартам и ценностям.

УП, обновлено

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Темы: Антикоррупционный суд суд Порошенко


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