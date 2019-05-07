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Супрун подала иск на ведущего с "1+1" за фейки

Вторник, 7 мая 2019, 18:30
Супрун подала иск на ведущего с 1+1 за фейки

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун подала к ведущему программы "Гроші" на "1+1" Александру Дубинскому иск о защите чести, достоинства и репутации с требованием опровергнуть дезинформацию.

Соответствующий иск зарегистрирован 7 мая в Соломенском райсуде Киева, сообщила Супрун в Facebook

"На прошлой неделе меня обвинили в том, что "под видом реформ" я занимаюсь хищением и отмыванием бюджетных средств. Автор этих материалов Александр Дубинский", – написала чиновница.

"В своих материалах относительно меня и министерства Александр выдает свои суждения за факты либо создает вокруг реальных событий лживый контекст. Свою ложь он подкрепляет либо фейковыми документами без деталей и корректной ссылки на нормативные акты, либо документами, которые не подкрепляют суть озвученных обвинений", – заявила Супрун.

По ее словам, каждый из материалов Дубинского – "хрестоматийный пример инструментов пропаганды и манипуляций".

"На Александра минимум четыре раза подавали иски в суд. Все дела касаются опровержения информации, недостоверной информации, предоставления доказательств и защиты деловой репутации. Получила много сообщений и комментариев, о необходимости тоже подавать в суд", – отметила Супрун.

"Решила протестировать такой инструмент защиты правды, поскольку, как мы видим, от опровержения фейков тенденция в их появлении не уменьшается", – добавила она.

Один из упреков Дубинского был, что Супрун якобы выводит деньги через Patriot Defence – общественную организацию, которая работает на деньги украинской диаспоры.

В опровержении говорится, что Дубинский ссылается на фейковые письма от руководства Тернопольского медуниверситета, расчеты с заоблачными суммами, письма от Минздрава.

"В тех документах, на которые ссылается "статья" – ни подписи нет, ни исходящего номера нет. На письме в Минздрав с заоблачным сметой и оплатами даже официальной шапки нет – вероятно, не знали, где взять или как оформить... Скриншот письма от Минздрава на Кабмин – тоже фейковый. Такой документ из МОЗ никогда не выходил", – говорится в опровержении.

Супрун напоминает, что ранее Дубинский не смог подтвердить свои обвинения о заказности журналистских расследований "Схемы: коррупция в деталях" (совместный проект "Радио Свобода" и телеканала "UA: Перший").

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Темы: Супрун
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