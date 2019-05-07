Нардепы взяли на поруки ветерана, который подстрелил журналиста в Киеве

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Вторник, 7 мая 2019, 20:31

Оболонский райсуд Киева избрал меру пресечения в виде личного поручительства ветерану военных действий на Донбассе Владимиру Регеша, который открыл стрельбу возле столичного паба и ранил журналиста.

Об этом "Украинской правде" сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец.

Поручителями выступили 5 народных депутатов Украины, согласно постановлению должны обеспечить надлежащее процессуальное поведение подозреваемого.

В частности это Оксана Корчинская, Андрей Левус, Егор Соболев, Андрей Антонищак, Сергей Высоцкий.

Напомним:

  • 6 мая Киевская местная прокуратура №5 сообщила о подозрении 45-летнему киевлянину, который 5 мая открыл стрельбу в пабе и ранил журналиста.
  • Ранее "Настоящее время" сообщило, что его корреспондента Владимира Рунця ранил в воскресенье вечером ветеран военных действий в Донбассе Владимир Регеша, выстрелив журналисту в ногу.

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Темы: Киев криминал


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