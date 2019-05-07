Нардепы взяли на поруки ветерана, который подстрелил журналиста в Киеве

Оболонский райсуд Киева избрал меру пресечения в виде личного поручительства ветерану военных действий на Донбассе Владимиру Регеша, который открыл стрельбу возле столичного паба и ранил журналиста.

Об этом "Украинской правде" сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец.

Поручителями выступили 5 народных депутатов Украины, согласно постановлению должны обеспечить надлежащее процессуальное поведение подозреваемого.

В частности это Оксана Корчинская, Андрей Левус, Егор Соболев, Андрей Антонищак, Сергей Высоцкий.

Напомним: