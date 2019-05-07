Нардепы взяли на поруки ветерана, который подстрелил журналиста в Киеве
Вторник, 7 мая 2019, 20:31
Оболонский райсуд Киева избрал меру пресечения в виде личного поручительства ветерану военных действий на Донбассе Владимиру Регеша, который открыл стрельбу возле столичного паба и ранил журналиста.
Об этом "Украинской правде" сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец.
Поручителями выступили 5 народных депутатов Украины, согласно постановлению должны обеспечить надлежащее процессуальное поведение подозреваемого.
В частности это Оксана Корчинская, Андрей Левус, Егор Соболев, Андрей Антонищак, Сергей Высоцкий.
Напомним:
- 6 мая Киевская местная прокуратура №5 сообщила о подозрении 45-летнему киевлянину, который 5 мая открыл стрельбу в пабе и ранил журналиста.
- Ранее "Настоящее время" сообщило, что его корреспондента Владимира Рунця ранил в воскресенье вечером ветеран военных действий в Донбассе Владимир Регеша, выстрелив журналисту в ногу.