Лига Чемпионов: "Ливерпуль" сотворил футбольное чудо против "Барселоны" и вышел в финал

Английский "Ливерпуль" в матче полуфинала Лиги Чемпионов сделал невероятный камбэк в матче с "Барселоной" и пробился в финал турнира. После поражения 0:3 на "Камп Ноу" "красные" разгромили каталонцев в родных стенах со счетом 4:0.

Матч прошел во вторник, 7 мая, в Ливерпуле на "Энфилд Роуд".

"Ливерпуль" забил быстрый гол в этой игре. На седьмой минуте удар Джорждана Хендерсона отражает тер Штеген, а на добивание первым сыграл Дивок Ориги - 1:0. Каталонцы через пять минут имели возможность сравнять счет, но удар Лионеля Месси под перекладину ворот отражает Алиссон.

Еще в одной атаке хозяев поля после удара Робертсона уже спасает свою команду тер Штеген.

Следующим момент уже был у "Барселоны", но удар Фелипе Коутинью отражает Алиссон. На 54-й и 56-й минуте "Ливерпуль" забивает два мяча, сравняв счет по сумме двух матчей. Дубль на свой счет записал Джорджиньо Вейналдум. Сначала голландец пробил тер Штегена ударом метров с 12-ти, а через несколько минут забил ударом головой в верхний угол ворот.

При счете 3:0 "Ливерпуль" немного остановился, а "Барса" вообще потеряла чувство реальности. На 79-й минуте с углового прострелил Трент Александер-Арнолд и Ориги ударом в одно касание пробивает в угол ворот, мимо Тер Штегена - 4:0.

В последние минуты каталонцы проснулись и пошли вперед, но уже "Ливерпуль" был сконцетрован на защите, и сумел отстоять победный для себя счет, выйдя в финал Лиги Чемпионов.

Напомним, что еще один финалист Лиги Чемпионов определится в противостоянии "Тоттенхэма" и "Аякса".