Мост в Киеве "слизали" со швейцарского проекта, за который не заплатили – СМИ
Концепцию пешеходно-велосипедного моста между Владимирской горкой и Аркой дружбы народов в Киеве взяли с проекта швейцарских архитекторов, которые получили за него премию на конкурсе в 2013 году, но так и не получили никаких денег.
Об этом заявила соучредитель швейцарской компании "Leuppi & Schafroth Architekten" (Цюрих, Швейцария) Стефани Шафрот, сообщают "Наші гроші".
"Базовая концепция, основные принципы проектирования, форма, конструктивное решение и материалы были взяты с нашего проекта", - убеждает швейцарский архитектор.
По ее словам, они нашли 3D-визуализации, фото и видео нынешнего моста.
"Результаты нас просто шокировали", - сказала Шафрот, добавив, что проекты отличаются только в нескольких деталях, как то: наличие или отсутствие лифта, или стеклянных элементов настила перекрытия.
Она также добавила, что швейцарцы не получили денег за победу в конкурсе.
"Выигранные на конкурсе средства, которые нам обещали выплатить в течение месяца после объявления результатов конкурса (май 2013 года), никогда не были выплачены", - отметила архитектор.
Шафрот напомнила, что первое место на конкурсе на лучший проект мостового перехода между парками "Крещатый" и "Владимирская горка" в 2013 году никому не присудили.
Зато определили две вторые премии – их проект и проект с Испании.
"Через три года, в апреле 2017 года с нами связались представители Департамента градостроительства и архитектуры КГГА с желанием реализовать наш проект. Наш проект был дешевым, рациональным и возможным для реализации", - пересказала Шафрот.
"После серии писем и видеоконференц-связи с группой из шести человек с КГГА наши запланированные расходы были раскритикованы как высокие. Киевские чиновники предлагали нам около 39 тысяч долларов за дизайн и проектно-техническую документацию нашего проекта – это включая приз, который мы выиграли в 2013 году и до сих пор не получили", - отметила она.
Шафрот добавила, что оценка стоимости моста по их проекту составляла чуть больше 6 миллионов долларов, тогда как нынешняя стоимость столичного моста составляет около 10 миллионов долларов.
В свою очередь киевская власть уверяет, что строит мост по украинскому проекту.
"Разработку проекта мостового перехода выполнило ООО "Проектные системы Лтд" согласно выигранному тендеру на проектные работы", - говорится в сообщении Киевской администрации.
По словам заместителя председателя КГГА Александра Спасибко, проекты пешеходного моста между двумя парками разрабатывались еще в 2000-х годах и даже выносились на рассмотрение архитектурно-градостроительного совета.
"Что касается распространенной информации о якобы незаконном использовании концепции, конструктивных решений и проекта швейцарской архитектурной компании, то городская администрация как заказчик строительства пользуется результатом работ согласно результатам проведенного тендера. Вопрос, действительно ли похожа идея, должны решать архитекторы", - сказал он.
Спасибко добавил, что сейчас строительство моста уже на "финальной стадии".
"Новый мост, который соединит парк "Владимирская горка" с Аркой дружбы народов, планируем открыть ко Дню Киева. Проект амбициозный, является знаковым для города и туристической инфраструктуры и станет настоящей визитной карточкой нашей столицы", - подытожил представитель КГГА.
Напомним:
- В марте мер Киева Виталий Кличко заявил, что пешеходно-велосипедный мост от Владимирской горки до Арки дружбы народов планируют открыть до Дня города в мае 2019 года.