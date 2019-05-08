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Мужчину, ранившего нардепа от БПП, задержали

Среда, 8 мая 2019, 12:12

Правоохранители задержали мужчину, который ранил из травматического оружия депутата от фракции "Блок Петра Порошенко" Александра Урбанский в Одесской области.

Об этом "Украинской правде" сообщил пресс-секретарь Нацполиции Ярослав Тракало.

"Бытовая ситуация, не связанная с его депутатской деятельностью. Стрелявший задержан в порядке ст. 208 УПК", - сказал он.

Тракало добавил, что у задержанного провели санкционированный обыск и изъяли еще несколько единиц оружия.

"Сейчас полиция открыла уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство с применением оружия) УК. Также решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 263 (незаконное обращение с оружием) УК", - подытожил Тракало.

Напомним:

  • В отеле села Санжейка Одесской области мужчина ранил нардепа от БПП Александра Урбанский, выстрелив ему в ногу из травматического пистолета во время конфликта.

Ирина Балачук, УП
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