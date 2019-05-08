Мужчину, ранившего нардепа от БПП, задержали

Правоохранители задержали мужчину, который ранил из травматического оружия депутата от фракции "Блок Петра Порошенко" Александра Урбанский в Одесской области.

Об этом "Украинской правде" сообщил пресс-секретарь Нацполиции Ярослав Тракало.

"Бытовая ситуация, не связанная с его депутатской деятельностью. Стрелявший задержан в порядке ст. 208 УПК", - сказал он.

Тракало добавил, что у задержанного провели санкционированный обыск и изъяли еще несколько единиц оружия.

"Сейчас полиция открыла уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство с применением оружия) УК. Также решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 263 (незаконное обращение с оружием) УК", - подытожил Тракало.

Напомним: