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В Одесской области подстрелили нардепа от БПП

Среда, 8 мая 2019, 10:46
В Одесской области подстрелили нардепа от БПП

В гостинице села Санжейка Одесской области ранили народного депутата от фракции "Блок Петра Порошенко" Александра Урбанского.

Об этом сообщает местное издание "Думская" со ссылкой на председателя Одесского облсовета и брата нардепа Анатолия Урбанского.

Депутата ранили из травматического оружия в ногу во время конфликта.

"Стреляли в моего брата. Нападение не связано с парламентской деятельностью: брат заступился за свою жену, к которой с оскорблениями стал приставать директор частного отеля. Брат приехал туда с женой по приглашению друзей. Выстрел из травматического оружия был произведен в ногу, есть проникающее ранение", - рассказал Урбанский.

По данным издания, конфликт произошел в гостинице "Хуторок у Зины", которая принадлежит бывшему главе Белгород-Днестровской РГА Владимиру Зинченко.  

Темы: Одесская областьБПП
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