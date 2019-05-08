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Владимир Кличко может возглавить список УДАРа на выборах в Раду – источники

Среда, 8 мая 2019, 17:57

Бывший боксер Владимир Кличко может уйти в политику, возглавив на парламентских выборах партию УДАР.

Об этом "Украинской правде" рассказали источники в окружении мэра Киева, брата Владимира.

По словам собеседника, окончательных решений пока нет, а сам Владимир до конца не решил, нужно ли ему это. Но разговоры о потенциальной политической карьере Кличко-младшего активно ведутся в окружении УДАРа и в "высоких кабинетах страны".

"Володе надо закончить еще много дел и речь не только о бизнесе. Очень многое зависит от того, будут ли выборы досрочные или срочные", - пояснил собеседник.

По его словам, свое решение Владимир Кличко озвучит в июне.

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Напомним:

  • В августе 2017 Владимир Кличко завершил свою спортивную карьеру.

Украинская правда

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Темы: Виталий КличковиборыВерховная Рада
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