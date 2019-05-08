На инаугурации Зеленского будет "самое высокое представительство" США - Уолкер

На инаугурацию президента Владимира Зеленского из США прибудет делегация "высшего уровня представительства".

Об этом в интервью русской службе "Би-би-си" рассказал спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер.

"На инаугурацию президента Украины в Киев из США прибудет делегация высокого уровня. Мы ожидаем, когда определится точная дата, и тогда определим ее состав. Примерно в те дни я постараюсь с ним встретиться, чтобы обсудить конфликт в Донбассе и шаги, которые можно было бы предпринять, чтобы вернуть покой и мир на эту землю", - сказал он.

Перечень лиц Волкер не стал озвучивать.

"Пока это не объявлено, но это будет самый высокий уровень представительства, который будет соответствовать статусу инаугурации главы государства, входящего в число наших друзей", - добавил он.

Напомним: