Декоммунизация наоборот: Кернес хочет вернуть проспекту имя Жукова

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Четверг, 9 мая 2019, 08:50

Мэр Харькова Геннадий Кернес призвал горожан поддержать петицию об обратном переименовании проспекта имени Петра Григоренко в проспект имени маршала Жукова.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Кернес также призвал поддержать петицию о том, чтобы убрать с проспекта Свободы в городе палатку по сбору помощи украинским военным.

"На эту палатку на пл. Свободы смотреть действительно уже невозможно. Грязная, с какими-то фрагментами снарядов, сама уже тоже взрывалась не один раз. Лично я – за то, чтобы ее убрать", - написал Кернес.

По его словам, ситуация с проспектом, который раньше носил имя советского маршала Георгия Жукова, а позже был назвал именем репрессированного СССР генерала, правозащитника, украинца Петра Григоренко – "сложнее".

"Оба - достойны увековечивания. Но спросите тех немногих ветеранов - кого они называли маршалом Победы? И, конечно же, его (Жукова – УП) заслуги в разгроме фашизма - переоценить невозможно", - считает мэр Харькова.

Он призвал жителей города поддержать петиции.

"Я обещаю вам, в случае, если они наберут пять тысяч и более голосов - предложенное в них не останется на бумаге", - добавил Кернес.

Он также назвал тех, кто в комментариях охарактеризовал его пост как "ватный" "перепатриотами".

Проспект Маршала Жукова в Харькове был переименован в проспект Петра Григоренко в 2016 году в рамках выполнения закона о декоммунизации.

Украинская правда

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Темы: Харьков Кернес декоммунизация


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