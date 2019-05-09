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Мальчика из Запорожья удерживают в посольстве Дании, вмешался Климкин

Четверг, 9 мая 2019, 14:06

Глава МИД Украины Павел Климкин вмешался в дело ою удерживании в посольстве Дании мальчика из Запорожья, который был силой вывезен из города неделю назад и, которого теперь держат в дипучреждении.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Климкин написал на своей Facebook-странице.

По его словам, он обсудил это дело с главой МИД Дании Андерсом Самуэльсеном.

"Второй раз за последние два дня разговаривал со своим датским коллегой Андерсом Самуэльсен об украинском мальчике Даниэле, похищенном неделю назад в Запорожье, которого вопреки всем правилам и нормам содержится в Посольстве Дании в Украине", - отметил Климкин.

По словам министра, сейчас крайне важно, чтобы датское посольство "поступило по-человечески и позволило матери увидеть своего двухлетнего сына, а также допустило к ребенку медиков".

"Получил заверения, что дело должно сдвинуться с мертвой точки", - сообщил об итогах разговора Климкин.

Мать Даниэля Анастасия утверждает, что ее сына в Запорожье 2 мая похитил ее бывший муж, гражданин Дании. По словам матери, мальчика похитили неизвестные мужчины, когда малый гулял с бабушкой, а женщину - избили.

Позже стало известно, что мальчика удерживают в здании посольства Дании в Киеве.

Мать утверждает, что рассталась с бывшим мужем и вернулась с ребенком в Украину законно, и сейчас категорически против вывоза сына за границу.

Темы: ЗапорожьеДанияКлимкин
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