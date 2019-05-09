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Под Севастополем разбили памятник погибшим на войне крымским татарам

Четверг, 9 мая 2019, 15:14
Под Севастополем разбили памятник погибшим на войне крымским татарам
Crimean Tatars/Facebook

В селе Орловка (Мамашай) под Севастополем в ночь на 9 мая вандалы разбили памятник с именами погибших во время Второй мировой войны крымских татар.

Об этом сообщает страница Crimean Tatars в Facebook.

Омечается, что 6 мая в Орловке был обновлён стоявший с 60-х годов памятник героям войны.

"Силами и на средства местной крымскотатарской общины он был дополнен двумя гранитными плитами. Ранее на памятнике были высечены имена только 6 погибших, и среди них – ни одного крымскотатарского", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на обновлённых плитах памятника теперь имена 64 погибших на войне жителей Мамашая, среди которых 57 – крымские татары.

Однако уже в ночь на 9 мая вандалы разбили гранитные плиты.

Вместе с тем, в Павлоградском районе Днепропетровской области неизвестные повредили монумент памяти воинам Второй мировой войны.

 

Как сообщает полиция области, в 10:50 по спецлинии "102" поступило сообщение от жителя с. Межирич Павлоградского района о том, что в ночь на 9 мая неизвестные лица повредили монумент памяти воинам Второй мировой войны.

Сведения о событии внесены в журнал единого учета в Павлоградском отделе полиции. На место выехала следственно-оперативная группа.

Решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 2 ст. 297 Уголовного кодекса Украины (надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего).

Украинская правда
Темы: Крымкрымские татарыДень Победы
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