Донбасс: Боевики нарушили "тишину" четыре раза

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Четверг, 9 мая 2019, 18:49

В четверг в зоне проведения операции Объединенных сил боевики нарушили режим прекращения огня четыре раза и вели огонь из вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Об этом вечером 9 мая сообщили в пресс-центре штаба ООС.

Обстрелы, в частности, трижды велись из гранатометов различных систем вблизи с.Богдановка, из автоматических станковых гранатометов - возле н.п.Чермалык, из стрелкового оружия - вблизи Авдеевки. Из вооружения боевых машин пехоты боевики обстреляли позиции ОС вблизи н.п.Новозвановка.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

Украинская правда

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Темы: ООС Донбасс Минские соглашения оружие


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