Донбасс: Боевики нарушили "тишину" четыре раза

В четверг в зоне проведения операции Объединенных сил боевики нарушили режим прекращения огня четыре раза и вели огонь из вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Об этом вечером 9 мая сообщили в пресс-центре штаба ООС.

Обстрелы, в частности, трижды велись из гранатометов различных систем вблизи с.Богдановка, из автоматических станковых гранатометов - возле н.п.Чермалык, из стрелкового оружия - вблизи Авдеевки. Из вооружения боевых машин пехоты боевики обстреляли позиции ОС вблизи н.п.Новозвановка.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.