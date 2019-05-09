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Укртранснафта определила дату переговоров с РФ о нефти из "Дружбы"

Четверг, 9 мая 2019, 19:58
Укртранснафта определила дату переговоров с РФ о нефти из Дружбы

Очередной раунд переговоров с Россией по локализации некондиционной российской нефти из нефтепровода "Дружба" состоится 14 мая.

Об этом сообщил первый заместитель генерального директора АО "Укртранснафта" Андрей Пасишник, пишет Интерфакс-Украина.

"В нефтепроводе "Одесса-Кременчуг" - нефть сорта Azeri, в нефтепроводе "Дружба" - сорт Urals ... Для возобновления транзита в ЕС необходимо освободить хотя бы одну нитку "Дружбы" от некондиционной нефти", - отметил Пасишник.

Он добавил, что место временного хранения некондиционного нефти "является предметом переговоров с РФ, очередной раунд которых состоится 14 мая".

Представитель "Укртранснафты" подчеркнул, что ситуация с нефтью в "Дружбе" "пришлась на период Пасхи и майских праздников, поэтому возникли трудности с участием госорганов в решении этой проблемы".

Напомним,

  • 23 апреля Беларусь вынужденно приостановила экспорт светлых нефтепродуктов в Украину, Польшу и страны Балтии из-за поступления некачественной российской нефти.
  • 25 апреля компания "Укртранснафта" вынужденно приостановила транзит нефти по магистральному нефтепроводу "Мозырь-Броды" ("Дружба").
  • 27 апреля в РФ возбудили уголовное дело об умышленном загрязнении нефти в нефтепроводе "Дружба".
  • 2 мая в нефтепроводах России, Беларуси, Украины и Польши накопилось около 5 миллионов тонн нефти с повышенным содержанием хлорорганических веществ. В СМИ сообщалось, что Укртранснафта оценивает недополученную недельную выручку от приостановки транзита нефти в 1 млн евро.
  • В Укртранснафте заявили, что Россия должна увеличить прокачку нефти в последующие отчетные периоды до конца 2019 году в счет недопоставленных в апреле объемов из-за испорченной хлоридами нефть.

"Украинская правда" в Threads

Темы: нефтьРосcия
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