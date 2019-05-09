Укртранснафта определила дату переговоров с РФ о нефти из "Дружбы"

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Четверг, 9 мая 2019, 19:58

Очередной раунд переговоров с Россией по локализации некондиционной российской нефти из нефтепровода "Дружба" состоится 14 мая.

Об этом сообщил первый заместитель генерального директора АО "Укртранснафта" Андрей Пасишник, пишет Интерфакс-Украина.

"В нефтепроводе "Одесса-Кременчуг" - нефть сорта Azeri, в нефтепроводе "Дружба" - сорт Urals ... Для возобновления транзита в ЕС необходимо освободить хотя бы одну нитку "Дружбы" от некондиционной нефти", - отметил Пасишник.

Он добавил, что место временного хранения некондиционного нефти "является предметом переговоров с РФ, очередной раунд которых состоится 14 мая".

Представитель "Укртранснафты" подчеркнул, что ситуация с нефтью в "Дружбе" "пришлась на период Пасхи и майских праздников, поэтому возникли трудности с участием госорганов в решении этой проблемы".

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Темы: нефть Росcия


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