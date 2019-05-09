Война на Донбассе: В Бундестаге выступили с инициативой об активизации мирного процесса

В Бундестаге инициировали рассмотрение проекта об активизации мирного процесса на оккупированном Донбассе.

Об этом 9 мая сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельник.

"На слушаниях в Бундестаге, инициированных фракцией свободных демократов (фракция Свободной демократической партии Германии (СвДП) - ред.) поддержал новую инициативу немецких либералов по активизации мирного процесса на оккупированном востоке Украины", - сообщил Мельник.

Дипломат добавил, что теперь обсуждение инициативы должно состояться "в комитете и пленуме".

Напомним,