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Война на Донбассе: В Бундестаге выступили с инициативой об активизации мирного процесса

Четверг, 9 мая 2019, 21:51

В Бундестаге инициировали рассмотрение проекта об активизации мирного процесса на оккупированном Донбассе.

Об этом 9 мая сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельник.

"На слушаниях в Бундестаге, инициированных фракцией свободных демократов (фракция Свободной демократической партии Германии (СвДП) - ред.) поддержал новую инициативу немецких либералов по активизации мирного процесса на оккупированном востоке Украины", - сообщил Мельник.

Дипломат добавил, что теперь обсуждение инициативы должно состояться "в комитете и пленуме".

Напомним,

  • В конце апреля немецкое издание Bild сообщило, что фракция Свободной демократической партии Германии планирует внести в Бундестаг проект новой инициативы "Мир в Украине требует нового импульса" по решению конфликта в Донбассе.
  • Документ содержит 12 пунктов и получил поддержку всех членов фракции СвДП, которая находится в оппозиции к правительству с консерваторов и социал-демократов, сообщала DW.
  • Авторы проекта отмечали, что избрание президентом Украины Владимира Зеленского и членство Германии в Совете Безопасности ООН является "главными факторами для того, чтобы дать мирным переговорам вокруг Донбасса новый толчок".
  • Согласно проекту инициативы, Бундестаг "должен требовать от правительство ФРГ разработать к Минским договоренностям дополнительный план действий с обязательными сроками", который должен содержать стимулы, которые бы поощряли к исполнению, и конкретные последствия в случае его несоблюдения, а России и Украине "нужно воплощать в жизнь обещания, сделанные в рамках Минских соглашений". 
  • Также правительству ФРГ следует разработать и представить на рассмотрение Совбеза ООН новый план мирного урегулирования на Донбассе, предусматривающий вывод войск с Донбасса, замену и роспуск "правительств" самопровозглашенных "Л/ДНР" и должен содержать пункт о введении на этих территориях гражданской переходной администрации под эгидой ООН с четко прописанным мандатом.

Украинская правда
Темы: ДонбассМинские соглашенияОРДЛОГермания
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