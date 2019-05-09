В Москве умер российский пропагандист Доренко

В Москве умер главный редактор радиостанции "Говорит Москва" Сергей Доренко.

Об этом 9 мая сообщил главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов, пишет российский "Интерфакс".

По его словам, Доренко ехал на мотоцикле, но внезапно упал.

"Предварительно заключение - почувствовал себя плохо, не смог справиться с транспортным средством", - сообщил Венедиктов.

Медики, прибывшие на место инцидента, констатировали клиническую смерть.

"По предварительным данным, во время езды на мотоцикле у Доренко мог случиться приступ острой сердечной недостаточности. ... Медики оперативно прибыли, но реанимационные мероприятия результата не дали", - сообщил источник "Интерфакса" в службе "скорой помощи".

Сергею Доренко было 59 лет.

В своих видеоблогах и интервью неоднократно поддерживал идею создания "Л/ДНР"и пророссийских боевиков на оккупированном Донбассе, аннексию Крыма Россией, называл украинцев "пешками в игре Януковича", а Украину - "тухлым захолустьем".